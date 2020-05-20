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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
20 травня 2020, 20:39 13

В Чернівецькій області депутат міськради погорів на хабарі

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20 травня 2020, 20:39 13
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Посадовець обіцяв позитивне вирішення питання щодо надання в оренду земельної ділянки
Фото: ОГП
Посадовець обіцяв позитивне вирішення питання щодо надання в оренду земельної ділянки

Правоохоронці затримали під час отримання хабаря у розмірі 4 тисячі доларів депутата Хотинської міської ради Чернівецької області.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора, передає RegioNews.

Згідно із даними слідства, його підозрюють в пособництві в одержанні неправомірної вигоди.

За даними слідства, депутат, діючи за попередньою змовою з посадовцями місцевого самоврядування одного з райцентрів, отримав від іноземця, який проживає на території області, неправомірну вигоду у сумі 4 тис доларів США за позитивне вирішення питання щодо надання в довгострокову оренду земельної ділянки орієнтовною площею 2,2 га", - йдеться в повідомленні.

19 травня він був затриманий працівниками прокуратури та Управління СБУ в Чернівецькій області під час одержання коштів.

Депутату загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, головному фігуранту справи екснардепу Максиму Микитасю нещодавно переглянули запобіжний захід, знизивши розмір застави на 50 млн гривень.


Офіс генпрокурора хабар Чернігівська область Хотин
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