В Чернівецькій області депутат міськради погорів на хабарі
Правоохоронці затримали під час отримання хабаря у розмірі 4 тисячі доларів депутата Хотинської міської ради Чернівецької області.
Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора, передає RegioNews.
Згідно із даними слідства, його підозрюють в пособництві в одержанні неправомірної вигоди.
За даними слідства, депутат, діючи за попередньою змовою з посадовцями місцевого самоврядування одного з райцентрів, отримав від іноземця, який проживає на території області, неправомірну вигоду у сумі 4 тис доларів США за позитивне вирішення питання щодо надання в довгострокову оренду земельної ділянки орієнтовною площею 2,2 га", - йдеться в повідомленні.
19 травня він був затриманий працівниками прокуратури та Управління СБУ в Чернівецькій області під час одержання коштів.
Депутату загрожує позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади та з конфіскацією майна.
Нагадаємо, головному фігуранту справи екснардепу Максиму Микитасю нещодавно переглянули запобіжний захід, знизивши розмір застави на 50 млн гривень.
- 22:15 20 травня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 22:05 20 травня Протести у Нових Санжарах: суд виніс вироки місцевим жителям
- 21:46 20 травня Усіх призовників будуть тестувати на COVID-19 - Міноборони
- 21:14 20 травня "Для галочки" і без конкретики. Супрун розповіла про запрошення на зустріч від Єрмака
- 20:39 20 травня В Чернівецькій області депутат міськради погорів на хабарі
- 19:56 20 травня 21 травня перевізники почнуть отримувати дозволи на автобусні перевезення
- 22:15 20 травня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 13:26 14 травня Фінансова криза: за чотири місяці мер Чернівців отримав понад пів мільйона
- 13:00 18 травня Навіщо і проти кого Вадим Столар запускає телеканал
- 13:19 17 травня Олег Ляшко вдруге став батьком
- 16:29 13 травня Виборчий покерфейс: як розіграє Полтаву ворог Коломойського
- 12:00 19 травня "Не чув про такий рейтинг": мер Чернівців про лідерство міста за рівнем корумпованості