Следствие установило организатора убийства Окуевой: о подозрении сообщили россиянину

Подозреваемого должны объявить в международный розыск

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Подозреваемого должны объявить в международный розыск

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

Сообщается, что подозрение объявлено предполагаемому организатору нападения на добровольцев Амину Окуеву и Адама Осмаева в Глевахе Киевской области в октябре 2017 года.

Установлено, что подозреваемый - уроженец Чечни, гражданин Российской Федерации. С целью совершения умышленного убийства Амины Окуевой и Адама Осмаева, подыскал на территории Украины киллеров, которые в дальнейшем расстреляли автомобиль", - сообщают в Офисе генпрокурора.

Подозреваемого обвиняют в совершении преступлений по ч.3 ст.27, п. 6,11, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УК. Подозрение направили в посольство России. В ближайшее время правоохранители обещают решить вопрос об объявлении иностранца в международный розыск.

Напомним, ранее суд оставил под стражей одного из подозреваемых в убийстве Амины Окуевой. В январе 2020 года исполнителей преступления задержали. Министр внутренних дел Арсен Аваков тогда заявил, что речь идет о "группе киллеров". Он сообщил, что ДНК одного из задержанных совпало с ДНК на оружии, брошенного на месте преступления.