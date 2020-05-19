Следствие установило организатора убийства Окуевой: о подозрении сообщили россиянину
Прокуратура Киевской области установила ответственного за организацию убийства добровольца Амины Окуевой, им оказался гражданин Российской Федерации.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.
Сообщается, что подозрение объявлено предполагаемому организатору нападения на добровольцев Амину Окуеву и Адама Осмаева в Глевахе Киевской области в октябре 2017 года.
Установлено, что подозреваемый - уроженец Чечни, гражданин Российской Федерации. С целью совершения умышленного убийства Амины Окуевой и Адама Осмаева, подыскал на территории Украины киллеров, которые в дальнейшем расстреляли автомобиль", - сообщают в Офисе генпрокурора.
Подозреваемого обвиняют в совершении преступлений по ч.3 ст.27, п. 6,11, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) УК. Подозрение направили в посольство России. В ближайшее время правоохранители обещают решить вопрос об объявлении иностранца в международный розыск.
Напомним, ранее суд оставил под стражей одного из подозреваемых в убийстве Амины Окуевой. В январе 2020 года исполнителей преступления задержали. Министр внутренних дел Арсен Аваков тогда заявил, что речь идет о "группе киллеров". Он сообщил, что ДНК одного из задержанных совпало с ДНК на оружии, брошенного на месте преступления.
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