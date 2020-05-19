Инспекторы Ивано-Франковской таможни "заработали" три миллиона на оформлении фур

СБУ разоблачила коррупционную схему, организованную должностными лицами на Галицкой таможне в Ивано-Франковске

СБУ разоблачила коррупционную схему, организованную должностными лицами на Галицкой таможне в Ивано-Франковске

Работники таможни систематически требовали и получали взятки от представителей компаний импортеров и экспортеров.

За вознаграждение чиновники гарантировали не создавать искусственные преграды во время таможенного оформления и не затягивать таможенные операции.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

Должностные лица привлекли к сделке в качестве посредников четырех таможенных брокеров. Таможенные инспекторы получали неправомерную выгоду с каждой фуры, которую оформляли в их зоне ответственности. Таким образом они совершили более 3 тысяч операций по таможенному оформлению грузов и транспортных средств. По предварительным подсчетам, злоумышленники успели "заработать" более 3 млн грн.

Одного из таможенников и брокера задержали во время получения взятки за оформление груза.

В ходе обысков по месту работы и жительства должностных лиц таможни изъято документацию, которая доказывает проведение сделки, более 27 тысяч долларов США и почти 3 тысячи евро, вероятно полученных от коррупционной схемы.

Задержанным готовится сообщение о подозрении в получении неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Процессуальное решение в отношении других фигурантов производства будет приниматься после анализа изъятых доказательств.

Напомним, сегодня стало известно, что В Ивано-Франковске задержали всемирно известного хакера с ником "Sanix"