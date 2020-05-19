Инспекторы Ивано-Франковской таможни "заработали" три миллиона на оформлении фур
Работники таможни систематически требовали и получали взятки от представителей компаний импортеров и экспортеров.
За вознаграждение чиновники гарантировали не создавать искусственные преграды во время таможенного оформления и не затягивать таможенные операции.
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.
Должностные лица привлекли к сделке в качестве посредников четырех таможенных брокеров. Таможенные инспекторы получали неправомерную выгоду с каждой фуры, которую оформляли в их зоне ответственности. Таким образом они совершили более 3 тысяч операций по таможенному оформлению грузов и транспортных средств. По предварительным подсчетам, злоумышленники успели "заработать" более 3 млн грн.
Одного из таможенников и брокера задержали во время получения взятки за оформление груза.
В ходе обысков по месту работы и жительства должностных лиц таможни изъято документацию, которая доказывает проведение сделки, более 27 тысяч долларов США и почти 3 тысячи евро, вероятно полученных от коррупционной схемы.
Задержанным готовится сообщение о подозрении в получении неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.
Процессуальное решение в отношении других фигурантов производства будет приниматься после анализа изъятых доказательств.
Напомним, сегодня стало известно, что В Ивано-Франковске задержали всемирно известного хакера с ником "Sanix"
- 20:07 19 мая Минздрав планирует продлить карантин до 22 июня
- 19:44 19 мая "Слуга народа" определит кандидата в мэры Киева через праймериз
- 18:34 19 мая В Киевской области возобновили работу 54 агропродовольственных рынка
- 18:32 19 мая Черновцы не найдут средства, чтобы самостоятельно выйти из транспортной изоляции - мэр Каспрук
- 18:21 19 мая Война на Донбассе: враг выпустил 52 мины по силам ООС
- 18:14 19 мая Инспекторы Ивано-Франковской таможни "заработали" три миллиона на оформлении фур
- 22:18 18 мая Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 13:26 14 мая Финансовый кризис: за четыре месяца мэр Черновцов получил более полумиллиона
- 16:29 13 мая Избирательный покерфейс: как разыграет Полтаву враг Коломойского
- 13:19 17 мая Олег Ляшко во второй раз стал отцом
- 13:00 18 мая Зачем и против кого Вадим Столар запускает телеканал
- 17:13 15 мая В ЦИК насчитали себе зарплаты до 300 тысяч гривен, - нардеп