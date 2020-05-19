09:11  19 мая
Шмыгаль рассказал, когда в Украине откроют метро и детские сады
19:44  19 мая
"Слуга народа" определит кандидата в мэры Киева через праймериз
20:07  19 мая
Минздрав планирует продлить карантин до 22 июня
UA | RU
UA | RU
Валерия Ясницкая журналист [email protected]
19 мая 2020, 18:14 6

Инспекторы Ивано-Франковской таможни "заработали" три миллиона на оформлении фур

Читайте також
українською мовою
19 мая 2020, 18:14 6
Читайте також українською мовою
СБУ разоблачила коррупционную схему, организованную должностными лицами на Галицкой таможне в Ивано-Франковске
СБУ разоблачила коррупционную схему, организованную должностными лицами на Галицкой таможне в Ивано-Франковске

Работники таможни систематически требовали и получали взятки от представителей компаний импортеров и экспортеров.

За вознаграждение чиновники гарантировали не создавать искусственные преграды во время таможенного оформления и не затягивать таможенные операции.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на сайт СБУ.

Должностные лица привлекли к сделке в качестве посредников четырех таможенных брокеров. Таможенные инспекторы получали неправомерную выгоду с каждой фуры, которую оформляли в их зоне ответственности. Таким образом они совершили более 3 тысяч операций по таможенному оформлению грузов и транспортных средств. По предварительным подсчетам, злоумышленники успели "заработать" более 3 млн грн.

Одного из таможенников и брокера задержали во время получения взятки за оформление груза.

В ходе обысков по месту работы и жительства должностных лиц таможни изъято документацию, которая доказывает проведение сделки, более 27 тысяч долларов США и почти 3 тысячи евро, вероятно полученных от коррупционной схемы.

Задержанным готовится сообщение о подозрении в получении неправомерной выгоды по предварительному сговору группой лиц. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Процессуальное решение в отношении других фигурантов производства будет приниматься после анализа изъятых доказательств.

Напомним, сегодня стало известно, что В Ивано-Франковске задержали всемирно известного хакера с ником "Sanix"


взятка таможня криминал СБУ Ивано-Франковск коррупция товары
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Контрразведка идентифицировала снайперов, которые убили украинского военного под Новотошковским
19 мая 2020, 10:56
В Ивано-Франковске задержали всемирно известного хакера с ником "Sanix"
19 мая 2020, 09:58
На Прикарпатье депутат подрался с журналистами
18 мая 2020, 16:28
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
18 мая 2020, 22:18
Финансовый кризис: за четыре месяца мэр Черновцов получил более полумиллиона
14 мая 2020, 13:26
Избирательный покерфейс: как разыграет Полтаву враг Коломойского
13 мая 2020, 16:29
Олег Ляшко во второй раз стал отцом
17 мая 2020, 13:19
Зачем и против кого Вадим Столар запускает телеканал
18 мая 2020, 13:00
В ЦИК насчитали себе зарплаты до 300 тысяч гривен, - нардеп
15 мая 2020, 17:13
Последние Популярные
Павел Федосенко
Виктор Небоженко
Владимир Фесенко
Все блоги »
"Не слышал о таком рейтинге": мэр Черновцов о лидерстве города по уровню коррумпированности
19 мая 2020, 12:00
Зачем и против кого Вадим Столар запускает телеканал
18 мая 2020, 13:00
Все публикации »
Метроном ко дню памяти жертв геноцида крымскотатарского народа
18 мая 2020, 12:00
Карантин в Украине: закончить нельзя продлить, – НеПогода
16 мая 2020, 10:48
В Украине запахло выборами и реваншем, – НеПогода
09 мая 2020, 11:00
Все видео »
Филатов Борис
Городской голова Днепра
Каспрук Алексей
Городской голова Черновцов
Садовой Андрей
Городской голова Львова
Все досье »