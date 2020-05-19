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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
19 мая 2020, 18:21 14

Война на Донбассе: враг выпустил 52 мины по силам ООС

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19 мая 2020, 18:21 14
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 Потерь среди украинских военных в результате обстрелов не было
Фото: flickr
 Потерь среди украинских военных в результате обстрелов не было

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

У Богдановки, Красногоровки и Тарамчука противник применял гранатометы различных систем.

Вблизи Новотошковского враг дважды открывал огонь из запрещенных минометов 120 мм и 82 мм, в общем выпустив 14 мин.

Недалеко от населенного пункта Орехово оккупанты выпустили по нашим позициям 12 мин 120 калибра и 26 мин 82 калибра, а также использовали крупнокалиберные пулеметы. Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было.

В ответ на преступные действия российских оккупантов наши воины открывали прицельный огонь по вражеским опорных пунктах. Потери противника уточняются.

На участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" придерживался. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Напомним, 19 мая украинские военные уничтожили вражеского боевика. Также СБУ идентифицировала российских снайперов, причастных к гибели украинского военного под Новотошковским.


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