Война на Донбассе: враг выпустил 52 мины по силам ООС
За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.
У Богдановки, Красногоровки и Тарамчука противник применял гранатометы различных систем.
Вблизи Новотошковского враг дважды открывал огонь из запрещенных минометов 120 мм и 82 мм, в общем выпустив 14 мин.
Недалеко от населенного пункта Орехово оккупанты выпустили по нашим позициям 12 мин 120 калибра и 26 мин 82 калибра, а также использовали крупнокалиберные пулеметы. Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было.
В ответ на преступные действия российских оккупантов наши воины открывали прицельный огонь по вражеским опорных пунктах. Потери противника уточняются.
На участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" придерживался. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
Напомним, 19 мая украинские военные уничтожили вражеского боевика. Также СБУ идентифицировала российских снайперов, причастных к гибели украинского военного под Новотошковским.
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