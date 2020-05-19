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Валерия Ясницкая журналист [email protected]
19 мая 2020, 16:57 18

Россия перебросила на Донбасс новые танки и боеприпасы

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19 мая 2020, 16:57 18
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Поставки оружия оккупанты объясняют "угрозой наступления объединенных сил"
Фото: report.if.ua
Поставки оружия оккупанты объясняют "угрозой наступления объединенных сил"

В оккупационные подразделения доставлено более десятка танков, три вагона боеприпасов и другую бронетехнику

Командование вооруженных сил Российской Федерации под видом логистического обеспечения боевой подготовки войск в летнем периоде усиливает готовности к применению воинских соединений и частей на Донетчине и Луганщине.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины, пишет RegioNews.

С территории России через неконтролируемые Украиной участки границы до оккупационных подразделений доставлено три вагона с боеприпасами, в том числе для вооружения запрещенных калибров, более десяти танков, из них три новых, остальные после ремонта, восемь боевых бронированных машин и до тридцати автомобилей, загруженных боеприпасами для стрелкового оружия и гранатометов.

Российские пропагандисты пытаются оправдать увеличение объемов поставок оружия на временно оккупированную территорию якобы "угрозой наступления" подразделений Объединенных сил в конце мая.

Напомним, сегодня, 19 мая украинские военные уничтожили вражеского боевика.

Также сообщается, что СБУ идентифицировала российских снайперов, причастных к гибели украинского военного под Новотошковским.


Донбасс Донецкая область Луганская область Донецк Луганщина армия оружие Россия
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