Россия перебросила на Донбасс новые танки и боеприпасы

Поставки оружия оккупанты объясняют "угрозой наступления объединенных сил"

Фото: report.if.ua

Поставки оружия оккупанты объясняют "угрозой наступления объединенных сил"

В оккупационные подразделения доставлено более десятка танков, три вагона боеприпасов и другую бронетехнику

Командование вооруженных сил Российской Федерации под видом логистического обеспечения боевой подготовки войск в летнем периоде усиливает готовности к применению воинских соединений и частей на Донетчине и Луганщине.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины, пишет RegioNews.

С территории России через неконтролируемые Украиной участки границы до оккупационных подразделений доставлено три вагона с боеприпасами, в том числе для вооружения запрещенных калибров, более десяти танков, из них три новых, остальные после ремонта, восемь боевых бронированных машин и до тридцати автомобилей, загруженных боеприпасами для стрелкового оружия и гранатометов.

Российские пропагандисты пытаются оправдать увеличение объемов поставок оружия на временно оккупированную территорию якобы "угрозой наступления" подразделений Объединенных сил в конце мая.

Напомним, сегодня, 19 мая украинские военные уничтожили вражеского боевика.

Также сообщается, что СБУ идентифицировала российских снайперов, причастных к гибели украинского военного под Новотошковским.