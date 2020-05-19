Россия перебросила на Донбасс новые танки и боеприпасы
В оккупационные подразделения доставлено более десятка танков, три вагона боеприпасов и другую бронетехнику
Командование вооруженных сил Российской Федерации под видом логистического обеспечения боевой подготовки войск в летнем периоде усиливает готовности к применению воинских соединений и частей на Донетчине и Луганщине.
Об этом сообщило Министерство обороны Украины, пишет RegioNews.
С территории России через неконтролируемые Украиной участки границы до оккупационных подразделений доставлено три вагона с боеприпасами, в том числе для вооружения запрещенных калибров, более десяти танков, из них три новых, остальные после ремонта, восемь боевых бронированных машин и до тридцати автомобилей, загруженных боеприпасами для стрелкового оружия и гранатометов.
Российские пропагандисты пытаются оправдать увеличение объемов поставок оружия на временно оккупированную территорию якобы "угрозой наступления" подразделений Объединенных сил в конце мая.
Напомним, сегодня, 19 мая украинские военные уничтожили вражеского боевика.
Также сообщается, что СБУ идентифицировала российских снайперов, причастных к гибели украинского военного под Новотошковским.
- 20:07 19 мая Минздрав планирует продлить карантин до 22 июня
- 19:44 19 мая "Слуга народа" определит кандидата в мэры Киева через праймериз
- 18:34 19 мая В Киевской области возобновили работу 54 агропродовольственных рынка
- 18:32 19 мая Черновцы не найдут средства, чтобы самостоятельно выйти из транспортной изоляции - мэр Каспрук
- 18:21 19 мая Война на Донбассе: враг выпустил 52 мины по силам ООС
- 18:14 19 мая Инспекторы Ивано-Франковской таможни "заработали" три миллиона на оформлении фур
- 22:18 18 мая Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 13:26 14 мая Финансовый кризис: за четыре месяца мэр Черновцов получил более полумиллиона
- 16:29 13 мая Избирательный покерфейс: как разыграет Полтаву враг Коломойского
- 13:19 17 мая Олег Ляшко во второй раз стал отцом
- 13:00 18 мая Зачем и против кого Вадим Столар запускает телеканал
- 17:13 15 мая В ЦИК насчитали себе зарплаты до 300 тысяч гривен, - нардеп