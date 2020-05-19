ООС: потерь среди защитников нет, новых случаев COVID-19 не зафиксировано
За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. В ход шли запрещенные минскими договоренностями виды вооружения - минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на информацию пресс-центра штаба ООС.
Потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов не было. По данным разведки, 18 мая украинские воины уничтожили одного российского оккупанта.
Огонь по позициям войск ООС велся в районе оперативно-тактической группировки "Восток" у Богдановки, а также неподалеку Тарамчука, Красногоровки и Широкино.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" рядом с Новотошковским было зафиксировано использование 82-мм минометов и автоматических станковых гранатометов. По окрестностям Новолуганского и трижды возле Луганского российские наёмники открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
С начала текущих суток потерь среди украинских защитников нет.
Также в пресс-центре сообщили, что случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава ООС не зафиксировано.
"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", – подытожили в штабе.
Напомним, днем ранее, по данным разведки, украинские бойцы уничтожили двух российских оккупантов и еще двух ранили.
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