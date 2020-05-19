ООС: потерь среди защитников нет, новых случаев COVID-19 не зафиксировано

По данным разведки, был уничтожен один из вражеских боевиков

Минобороны Украины

По данным разведки, был уничтожен один из вражеских боевиков

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня. В ход шли запрещенные минскими договоренностями виды вооружения - минометы калибра 82 мм, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на информацию пресс-центра штаба ООС.

Потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов не было. По данным разведки, 18 мая украинские воины уничтожили одного российского оккупанта.

Огонь по позициям войск ООС велся в районе оперативно-тактической группировки "Восток" у Богдановки, а также неподалеку Тарамчука, Красногоровки и Широкино.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" рядом с Новотошковским было зафиксировано использование 82-мм минометов и автоматических станковых гранатометов. По окрестностям Новолуганского и трижды возле Луганского российские наёмники открывали огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

С начала текущих суток потерь среди украинских защитников нет.

Также в пресс-центре сообщили, что случаев заболевания коронавирусной инфекции среди личного состава ООС не зафиксировано.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", – подытожили в штабе.

Напомним, днем ранее, по данным разведки, украинские бойцы уничтожили двух российских оккупантов и еще двух ранили.