Контрразведка идентифицировала снайперов, которые убили украинского военного под Новотошковским
Контрразведка СБУ идентифицировала вражеских снайперов, причастных к гибели украинского военного в районе поселка Новотошковское на Луганщине
Служба безопасности Украины установила участников снайперской группы террористов, которые 27 февраля этого года обстреляли позиции подразделений ООС в районе Новотошковского.
Об этом сообщает Regionews со ссылкой на сайт СБУ.
СБУ получила установочные данные группы боевиков так называемой "4 ОМБр 2 АК ЛНВ", среди них – представителя российских спецслужб. Также установлены виды вооружений, в частности, крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок, которые террористы применили против украинских военных.
В рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 258 (террористический акт, приведший к погибшие человека) продолжаются следственные действия.
Проверяется причастность вражеских снайперов в других обстрелов позиций подразделений операции Объединенных сил в Попаснянском районе Луганской области.
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