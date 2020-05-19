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19 мая 2020, 10:56 10

Контрразведка идентифицировала снайперов, которые убили украинского военного под Новотошковским

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19 мая 2020, 10:56 10
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Во время вражеской атаки погиб украинский военнослужащий, еще один – ранен
Фото: facebook.com/93OMBR
Во время вражеской атаки погиб украинский военнослужащий, еще один – ранен

Контрразведка СБУ идентифицировала вражеских снайперов, причастных к гибели украинского военного в районе поселка Новотошковское на Луганщине

Служба безопасности Украины установила участников снайперской группы террористов, которые 27 февраля этого года обстреляли позиции подразделений ООС в районе Новотошковского.

Об этом сообщает Regionews со ссылкой на сайт СБУ.

СБУ получила установочные данные группы боевиков так называемой "4 ОМБр 2 АК ЛНВ", среди них – представителя российских спецслужб. Также установлены виды вооружений, в частности, крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок, которые террористы применили против украинских военных.

В рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 258 (террористический акт, приведший к погибшие человека) продолжаются следственные действия.

Проверяется причастность вражеских снайперов в других обстрелов позиций подразделений операции Объединенных сил в Попаснянском районе Луганской области.

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СБУ обстрел смерть расследование военные Луганщина ранение Луганская область
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