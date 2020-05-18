За сутки в зоне ООС три обстрела, потерь нет
18 мая вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.
В районе Богдановки противник применил минометы 82-го калибра и крупнокалиберные пулеметы. У населенного пункта Тарамчук враг вел огонь из подствольных гранатометов, а защитников Широкино обстрелял из крупнокалиберных пулеметов.
Потерь среди наших защитников в результате вражеских обстрелов не было. Украинские воины на все обстрелы давали жесткий ответ и подавляли вражеский огонь имеющимися средствами.
В ответ на обстрелы наши подразделения открывали огонь для прекращения агрессивных действий оккупантов. Потери противника уточнятся.
На участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" соблюдался. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
Напомним, за прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня.
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