Минздрав разрешит открыть пляжи: морская вода и солнце убивают коронавирус

Среди обязательных требований - соблюдение дистанции в два метра между отдыхающими

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Среди обязательных требований - соблюдение дистанции в два метра между отдыхающими

Об этом информирует RegioNews со ссылкой на брифинг главного санврача.

Так, по информации Министерства здравоохранения пляжи откроют, поскольку исследования подтверждают то, что солнечное излучение и морская вода уничтожают коронавирус.

Мы провели консультации с Институтом эпидемиологи и инфекционных заболеваний НАН. Они подтвердили: морская соль вместе с солнечным ультрафиолетовым излучением уничтожают возбудителя коронавирусной болезни. Поэтому будет разрешено открыть пляжный сезон в Украине”, – пояснил Ляшко.

Также он добавил, что хотя в пресной воде вирус и может выжить, но инфицироваться в проточной речной воде очень сложно, поэтому речные пляжи тоже будут открыты.

По словам Ляшко, пляжи не рекомендуется посещать людям из групп риска. Другие должны соблюдать между собой дистанцию до двух метров, мыть руки и чихать только в изгиб локтя. Персонал пляжей обязан будет работать в защитных масках.

Напомним, ранее Максим Степанов представил 4 этапа выхода из карантина, а Владислав Криклий - план из 3 этапов для возобновления работы транспорта.

Ранее сообщалось, по состоянию на 18 мая в Украине зафиксировано 18 616 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, за сутки подтверждено 325 новых случаев.