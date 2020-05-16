На Донбассе оккупанты выпустили 30 мин по украинских военных
По состоянию на 17.00 16 мая в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации два раза нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.
Неподалеку Новгородского враг использовал запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм, выпустив 30 мин.
Неподалеку Новотроицкого оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.
Наши военнослужащие для прекращения враждебной активности решительно применили дежурные огневые средства. Потери противника уточняются.
Подразделения Объединенных сил продолжают контролировать оккупационные войска на линии соприкосновения, соблюдая условия прекращения огня и готовы к реагированию на возможные угрозы с любых направлений.
Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было.
На участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" придерживался. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
Напомним, за минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня.
- 19:02 16 мая Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 18:55 16 мая На Волыни у работников лабораторного центра обнаружили COVID-19
- 18:24 16 мая Кличко рассказал, когда в Киеве возобновят работу торговые центры
- 18:07 16 мая На Донбассе оккупанты выпустили 30 мин по украинских военных
- 17:53 16 мая Четырнадцать регионов выплатили надбавки врачам за работу с COVID-19
- 17:12 16 мая Украина представит группу делегатов ОРДЛО в Трехсторонний контактной группе
- 19:02 16 мая Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 11:30 15 мая На Закарпатье нардепу от Слуги народа бросили "коктейль Молотова"
- 13:47 13 мая Центр общественного здоровья признал негодными отечественные тесты на коронавирус
- 17:13 15 мая В ЦИК насчитали себе зарплаты до 300 тысяч гривен, - нардеп
- 18:59 15 мая Закарпатье: на таможне сменится руководитель
- 15:58 11 мая Грозы, шквалы и заморозки: в Украине ухудшится погода