На Донбассе оккупанты выпустили 30 мин по украинских военных

Подразделения Объединенных сил готовы к реагированию на возможные угрозы

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Подразделения Объединенных сил готовы к реагированию на возможные угрозы

По состоянию на 17.00 16 мая в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации два раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Неподалеку Новгородского враг использовал запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм, выпустив 30 мин.

Неподалеку Новотроицкого оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Наши военнослужащие для прекращения враждебной активности решительно применили дежурные огневые средства. Потери противника уточняются.

Подразделения Объединенных сил продолжают контролировать оккупационные войска на линии соприкосновения, соблюдая условия прекращения огня и готовы к реагированию на возможные угрозы с любых направлений.

Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было.

На участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" придерживался. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Напомним, за минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня.