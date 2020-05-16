11:19  16 мая
Коронавирус в Украине: 528 новых случаев, выздоровело рекордное количество больных
12:26  16 мая
Зеленский сменил руководителей РГА в трех областях
18:07  16 мая
На Донбассе оккупанты выпустили 30 мин по украинских военных
UA | RU
UA | RU
Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
16 мая 2020, 18:07 10

На Донбассе оккупанты выпустили 30 мин по украинских военных

Читайте також
українською мовою
16 мая 2020, 18:07 10
Читайте також українською мовою
Подразделения Объединенных сил готовы к реагированию на возможные угрозы
Фото: flickr
Подразделения Объединенных сил готовы к реагированию на возможные угрозы

По состоянию на 17.00 16 мая в районе проведения операции Объединенных сил вооруженные формирования Российской Федерации два раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Неподалеку Новгородского враг использовал запрещенные к размещению на линии соприкосновения минометы калибра 120 мм, выпустив 30 мин.

Неподалеку Новотроицкого оккупанты вели огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Наши военнослужащие для прекращения враждебной активности решительно применили дежурные огневые средства. Потери противника уточняются.

Подразделения Объединенных сил продолжают контролировать оккупационные войска на линии соприкосновения, соблюдая условия прекращения огня и готовы к реагированию на возможные угрозы с любых направлений.

Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было.

На участках разведения №1, №2 и №3 режим "Тишина" придерживался. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Напомним, за минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня.


Донбасс ООС война обстрел АТО ВСУ
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Украина представит группу делегатов ОРДЛО в Трехсторонний контактной группе
16 мая 2020, 17:12
Сутки на Донбассе: 9 обстрелов, 2 бойцов ВСУ ранены
16 мая 2020, 10:56
На Донбассе зафиксировано 11 обстрелов позиций ООС из запрещенного вооружения
15 мая 2020, 08:54
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
16 мая 2020, 19:02
На Закарпатье нардепу от Слуги народа бросили "коктейль Молотова"
15 мая 2020, 11:30
Центр общественного здоровья признал негодными отечественные тесты на коронавирус
13 мая 2020, 13:47
В ЦИК насчитали себе зарплаты до 300 тысяч гривен, - нардеп
15 мая 2020, 17:13
Закарпатье: на таможне сменится руководитель
15 мая 2020, 18:59
Грозы, шквалы и заморозки: в Украине ухудшится погода
11 мая 2020, 15:58
Последние Популярные
Виктор Небоженко
Владимир Фесенко
Игорь Гришачов
Все блоги »
Принудительный COVIDотпуск: как "чувствует" себя рынок труда на Волыни
14 мая 2020, 12:00
Избирательный покерфейс: как разыграет Полтаву враг Коломойского
13 мая 2020, 16:29
Все публикации »
Карантин в Украине: закончить нельзя продлить, – НеПогода
16 мая 2020, 10:48
В Украине запахло выборами и реваншем, – НеПогода
09 мая 2020, 11:00
В киевском ботаническом саду им. Гришко расцвели каштаны, пионы, сирень
08 мая 2020, 07:19
Все видео »
Каспрук Алексей
Городской голова Черновцов
Садовой Андрей
Городской голова Львова
Сенкевич Александр
Городской голова Николаева
Все досье »