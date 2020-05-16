Сутки на Донбассе: 9 обстрелов, 2 бойцов ВСУ ранены
За минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня.
Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.
Противник у Широкино выпустил 5 мин 82-го калибра, а по окрестностям Старогнатовки вел огонь из вооружения боевых машин пехоты.
Защитников Водяного оккупанты дважды обстреляли с применением вооружения боевых машин пехоты, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.
Рядом с населенными пунктами Марьинка, Каменка и Славное российские наемники использовали гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.
Вооруженные формирования Российской Федерации дважды вели огонь рядом с Орехово. Здесь захватчики использовали минометы 120 калибра, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Вследствие вражеских обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения. Подразделения Объединенных сил приняли исчерпывающие меры для прекращения вражеского огня.
По данным разведки, 15 мая наши воины ранили одного российского оккупанта.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.
Напомним,
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