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На Донбассе зафиксировано 11 обстрелов позиций ООС из запрещенного вооружения
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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
15 мая 2020, 08:54 12

На Донбассе зафиксировано 11 обстрелов позиций ООС из запрещенного вооружения

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15 мая 2020, 08:54 12
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Боевики обстреляли Орехово и Верхнеторецкое
Фото: flickr
Боевики обстреляли Орехово и Верхнеторецкое

По состоянию на утро 15 мая в зоне проведения ООС зафиксировано 11 нарушений режима прекращения огня, вооруженные формирования Российской Федерации стреляли из запрещенных минометов.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Противник вел огонь из гранатометов различных систем неподалеку Песков и дважды у Авдеевки. Защитников Верхнеторецкого оккупанты обстреляли из 82 мм минометов и гранатометов.

Рядом с населенными пунктами Новомихайловка и Красногоровка российские наемники использовали станковые противотанковые гранатометы, а у Водяного - крупнокалиберные пулеметы.

Вооруженные формирования Российской Федерации дважды вели огонь в районе Орехово. Здесь захватчики использовали минометы 120 калибра, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы.

Неподалеку Хутора Вольного враг применял 82 мм минометы, а также станковые противотанковые гранатометы.

По окрестностям Зайцево российские наемники открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Подразделения Объединенных сил на все попытки обострить ситуацию оперативно реагировали из имеющихся огневых средств. Потерь среди наших защитников результате вражеских обстрелов не было.

По данным разведки, 14 мая украинские военнослужащие уничтожили одного российского оккупанта и еще пятерых ранили. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой.

Напомним, 14 мая на Донбассе вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня.


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