В Тернополе три дня подряд не фиксируют новых случаев COVID-19

В городе заработают все продовольственные и промышленные рынки

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В городе заработают все продовольственные и промышленные рынки

Третий день подряд в Тернополе не фиксируют новых случаев коронавируса, в городе готовятся к ослаблению карантина.

Об этом сообщил Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

В Тернополе от начала эпидемии коронавирус подтвердили в 96 человек. 43 жители Тернополя выздоровели.

Уже третий день подряд в Тернополе не фиксируют новых случаев COVID-19, 43 тернополян – выздоровели. Опубликовано Тернопольский городской штаб для борьбы с коронавирусом Пятница, 15 мая 2020 г.

Городской глава Тернополя Сергей Надал сообщил, что с 16 мая в городе заработают все рынки: и продовольственные, и промышленные. Такое решение было принято на заседании оперативного штаба. Все предприниматели и администрация рынков обязаны придерживаться противоэпидемических требований, выполнять рекомендации и меры безопасности, которые предусмотрены постановлениями правительства.

В ТЕРНОПОЛЕ УВЕЛИЧИЛИ КОЛИЧЕСТВО ТРАНСПОРТА НА СПЕЦРЕЙСАХ И РАЗРЕШИЛИ РАБОТУ ВСЕХ РЫНКОВ С 16 МАЯ Критическим для нас... Опубликовано Сергеем Надалем Пятница, 15 мая 2020 г.

Их работу будут контролировать инспекторы Госпродпотребслужбы, национальной полиции и муниципальной инспекции. Если обнаружат нарушение противоэпидемических требований, работа рынка может быть остановлена.

Критическим в городе остается вопрос возобновления работы общественного транспорта. Разрешение на работу транспорта, как по Украине, так и конкретно в городах, дает Кабинет Министров Украины. Правительство планирует ослабить ограничения в отношении транспорта, но какие именно ограничения отменят, пока неизвестно.

Согласно данным областного лабораторного центра, по состоянию на 15 мая в Тернопольской области зафиксировано 1060 случаев COVID-19, 22 – летальных, 482 человек выздоровели.

Напомним, в начале мая в горсовете сообщили, что бюджет Тернополя недополучил 47 млн гривен. Бюджет общины за четыре месяца выполнено на 91%.