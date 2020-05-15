09:44  15 мая
Коронавирус в Украине: 483 новых случая, количество заболевших возросло до 17330
11:30  15 мая
На Закарпатье нардепу от Слуги народа бросили "коктейль Молотова"
08:54  15 мая
На Донбассе зафиксировано 11 обстрелов позиций ООС из запрещенного вооружения
UA | RU
UA | RU
Ирина Федоляк Журналист [email protected]
15 мая 2020, 16:59 1

В Тернополе три дня подряд не фиксируют новых случаев COVID-19

Читайте також
українською мовою
15 мая 2020, 16:59 1
Читайте також українською мовою
В городе заработают все продовольственные и промышленные рынки
Фото из открытых источников
В городе заработают все продовольственные и промышленные рынки

Третий день подряд в Тернополе не фиксируют новых случаев коронавируса, в городе готовятся к ослаблению карантина.

Об этом сообщил Тернопольский штаб для борьбы с коронавирусом на своей странице в Facebook, передает RegioNews.

В Тернополе от начала эпидемии коронавирус подтвердили в 96 человек. 43 жители Тернополя выздоровели.

Уже третий день подряд в Тернополе не фиксируют новых случаев COVID-19, 43 тернополян – выздоровели.

Опубликовано Тернопольский городской штаб для борьбы с коронавирусом Пятница, 15 мая 2020 г.

Городской глава Тернополя Сергей Надал сообщил, что с 16 мая в городе заработают все рынки: и продовольственные, и промышленные. Такое решение было принято на заседании оперативного штаба. Все предприниматели и администрация рынков обязаны придерживаться противоэпидемических требований, выполнять рекомендации и меры безопасности, которые предусмотрены постановлениями правительства.

В ТЕРНОПОЛЕ УВЕЛИЧИЛИ КОЛИЧЕСТВО ТРАНСПОРТА НА СПЕЦРЕЙСАХ И РАЗРЕШИЛИ РАБОТУ ВСЕХ РЫНКОВ С 16 МАЯ Критическим для нас...

Опубликовано Сергеем Надалем Пятница, 15 мая 2020 г.

Их работу будут контролировать инспекторы Госпродпотребслужбы, национальной полиции и муниципальной инспекции. Если обнаружат нарушение противоэпидемических требований, работа рынка может быть остановлена.

Критическим в городе остается вопрос возобновления работы общественного транспорта. Разрешение на работу транспорта, как по Украине, так и конкретно в городах, дает Кабинет Министров Украины. Правительство планирует ослабить ограничения в отношении транспорта, но какие именно ограничения отменят, пока неизвестно.

Согласно данным областного лабораторного центра, по состоянию на 15 мая в Тернопольской области зафиксировано 1060 случаев COVID-19, 22 – летальных, 482 человек выздоровели.

Напомним, в начале мая в горсовете сообщили, что бюджет Тернополя недополучил 47 млн гривен. Бюджет общины за четыре месяца выполнено на 91%.


Тернополь рынки работа карантин
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Карантин планируют ослаблять каждые 10 дней, - Степанов
15 мая 2020, 16:44
Вспышка COVID-19: в интернате Киева заболели 81 человек
15 мая 2020, 15:53
Львовская область ослабила карантин: что разрешили, а что нет
15 мая 2020, 15:34
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
15 мая 2020, 16:07
Грозы, шквалы и заморозки: в Украине ухудшится погода
11 мая 2020, 15:58
На Закарпатье нардепу от Слуги народа бросили "коктейль Молотова"
15 мая 2020, 11:30
Центр общественного здоровья признал негодными отечественные тесты на коронавирус
13 мая 2020, 13:47
Коронавирус: самое важное за сутки
12 мая 2020, 18:30
В Украине начались масштабные митинги автоперевозчиков - протестуют в столице и областных центрах
13 мая 2020, 11:22
Последние Популярные
Владимир Фесенко
Игорь Гришачов
Ульяна Супрун
Все блоги »
Принудительный COVIDотпуск: как "чувствует" себя рынок труда на Волыни
14 мая 2020, 12:00
Избирательный покерфейс: как разыграет Полтаву враг Коломойского
13 мая 2020, 16:29
Все публикации »
В Украине запахло выборами и реваншем, – НеПогода
09 мая 2020, 11:00
В киевском ботаническом саду им. Гришко расцвели каштаны, пионы, сирень
08 мая 2020, 07:19
Нет никакого карантина! или Велюровый майдан?, – НеПогода
01 мая 2020, 17:00
Все видео »
Каспрук Алексей
Городской голова Черновцов
Садовой Андрей
Городской голова Львова
Сенкевич Александр
Городской голова Николаева
Все досье »