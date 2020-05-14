Кабмин назначил руководителей Госрезерва и Аграрного фонда

Нового руководителя также получила Государственная экологическая инспекция

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Нового руководителя также получила Государственная экологическая инспекция

Кабинет министров Украины во время заседании 13 мая сменил руководителей Государственного агентства резерва Украины и ПАО "Аграрный фонд".

Соответствующие распоряжения опубликованы на Правительственном портале, передает RegioNews.

В частности, был уволен с должности председателя Госрезерва Ярослав Погорелый, а временное исполнение обязанностей руководителя данного ведомства возложено на Никиту Барабаша.

Также был сменен председатель правления ПАО "Аграрный фонд", вместо Ивана Барышева назначен на эту должность Богдан Банчук.

Во время заседания правительство приняло еще несколько кадровых вопросов. В частности, новым руководителем Государственной экологической инспекции стал Андрей Мальованый, который до этого возглавлял управление экологии и природных ресурсов КГГА.

Председатель Государственного агентства по управлению зоной отчуждения получил двух заместителей - Андрея Пляцка и Максима Шевчука.

Кроме того, заместителем председателя Государственной налоговой службы Украины стал Евгений Олейников, и заместителем министра по делам ветеранов - Александр Терещенко.

Напомним, президент Украины владимир Зеленский сменил начальников управлений СБУ в Киеве, Киевской, Одесской и Житомирской областях.