Некачественные тесты: в Киеве проверяют референс-лабораторию

Все тесты изъяты и пройдут независимую проверку

Фото: Минздрав

Все тесты изъяты и пройдут независимую проверку

В референс-лаборатории Киева Гослекслужба проводит внеплановую проверку через непригодные ПЦР-тесты на выявление коронавируса.

Об этом сообщил во время брифинга министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает RegioNews.

По словам Степанова, проблемы с настройками ПЦР-систем возникли в некоторых лабораториях, за их качество полную ответственность несет производитель.

Возникла действительно проблематика в Киевской референс-лаборатории. Сейчас Гослекслужба, согласно своих полномочий, проводит внеплановую проверку, передала эти ПЦР-тесты в независимую лабораторию, после отчетов по испытаниям будет уже принято окончательное решение", - сказал министр.

Он добавил, что после настройки все тест-системы работали, и проблем не возникало в Одессе, Львове и других регионах.

Министр также отметил, что за прошедшие сутки в Украине сделали рекордное количество тестов на наличие коронавируса.

Всего проведено 8996 ПЦР-исследований, это самое большое количество за все время пандемии.

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Напомним, Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения забраковал отечественные ПЦР-тесты на коронавирус, купленные Офисом президента.