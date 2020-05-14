В Кировоградской области семь медиков преодолели коронавирус

В Кировоградской области поправились 15 инфицированных COVID-19

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В Кировоградской области поправились 15 инфицированных COVID-19

По состоянию на 14 мая в Кропивницком и области 15 COVID-положительных пациентов преодолели недуг, среди них - семь медиков.

Об этом на личной Facebook-странице сообщил председатель Кировоградской ОГА Андрей Балонь, передают RegioNews.

Выздоровели от коронавируса медик из частной клиники в Кропивницком, три медработника Кропивницкой Центральной городской больницы, врач Кировоградской областной больницы, медик из Александровского ЦПМСП и медик с ЦПМСП №2 .

Также ПЦР-тестирование не выявило вирус в организмах 7 женщин и 5 мужчин с Кропивницкого, женщины из села Аджамка и женщины из села Черняховка Кропивницкого района. Также поборола недуг жительница поселка Александровка.

Вместе с тем за сутки обнаружили еще 4 новых инфицированных на COVID-19. Это 31-летний и 55-летний мужчина и 64-летняя и 39-летняя женщины. Все четверо - горожане из областного центра.

Как писали RegioNews ранее, 27 апреля неспокойно прошли сутки в Кропивницком и Кировоградской области: там зафиксировали новый случай смерти от коронавируса и подтвердили COVID-19 у ребенка.