В Кировоградской области семь медиков преодолели коронавирус
По состоянию на 14 мая в Кропивницком и области 15 COVID-положительных пациентов преодолели недуг, среди них - семь медиков.
Об этом на личной Facebook-странице сообщил председатель Кировоградской ОГА Андрей Балонь, передают RegioNews.
Выздоровели от коронавируса медик из частной клиники в Кропивницком, три медработника Кропивницкой Центральной городской больницы, врач Кировоградской областной больницы, медик из Александровского ЦПМСП и медик с ЦПМСП №2 .
Также ПЦР-тестирование не выявило вирус в организмах 7 женщин и 5 мужчин с Кропивницкого, женщины из села Аджамка и женщины из села Черняховка Кропивницкого района. Также поборола недуг жительница поселка Александровка.
Вместе с тем за сутки обнаружили еще 4 новых инфицированных на COVID-19. Это 31-летний и 55-летний мужчина и 64-летняя и 39-летняя женщины. Все четверо - горожане из областного центра.
Как писали RegioNews ранее, 27 апреля неспокойно прошли сутки в Кропивницком и Кировоградской области: там зафиксировали новый случай смерти от коронавируса и подтвердили COVID-19 у ребенка.
- 17:49 14 мая В Кировоградской области свернул работу "Ощадбанк”
- 17:45 14 мая Тернополь: двух врачей будут судить за смерть ребенка
- 17:44 14 мая В Запорожской области экс-судью подозревают в махинациях с недвижимостью
- 17:21 14 мая Минюст планирует выпустить из тюрем три тысячи заключенных
- 17:15 14 мая На Ровенщине полицейский "крышевал" добычу янтаря
- 17:09 14 мая Украина и ЕС ускорят переговоры о "промышленном безвизе”
- 16:09 14 мая Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 20:59 07 мая Чернышов съездил в Винницу пропиарить достижения команды Гройсмана
- 17:04 07 мая Рада проголосовала за массовое тестирование украинцев и страхование медиков
- 15:58 11 мая Грозы, шквалы и заморозки: в Украине ухудшится погода
- 18:30 12 мая Коронавирус: самое важное за сутки
- 13:47 13 мая Центр общественного здоровья признал негодными отечественные тесты на коронавирус