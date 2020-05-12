Коронавирус: самое важное за сутки
ТОП-5 новостей о COVID-19 в Украине
ТОП-5 новостей о COVID-19 в Украине
RegioNews собрал наиболее значимые новости о ходе эпидемии COVID-19 в Украине и в регионах.
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что станет переломным этапом в борьбе с COVID-19. Глава правительства говорит, что это - момент, когда количество выздоровевших за сутки превысит количество инфицированных. Сейчас тех, кто заболел, в 4,5 раза больше (375 против 85).
- Коронавирус обнаружили у заместителя городского головы Кременчуга Дмитрия Кравченко. Мужчина находится на самоизоляции. Всех людей, которые с ним контактировали, проверяют на наличие инфекции. На обсервацию отправили ряд чиновников руководящих должностей.
- В Кривом Роге на Днепропетровщине главврач городской больницы самовольно выписал 15 пациентов с коронавирусом. Людей отправили на амбулаторное лечение несмотря на подтвержденные диагнозы. Сейчас главврача отстранили от должности. Для расследования его действий создали комиссию, а выписанным пациентам предложили вернуться в стационар.
- За сутки коронавирусом заболели 88 медиков. В целом по состоянию на 12 мая заболели 3114 работников больниц. 544 медработника нуждались в госпитализации. 23 человека умерли вследствие болезни.
- В Виннице заявили о начале второй волны заболевания. В облгосадминистрации говорят, что количество новых случаев возрастало в период с 4 по 10 мая. Заполненность больниц пациентами с COVID-19 тоже увеличивается. Сейчас это 20% от общего количества мест, а одна из городских больниц заполнена уже на 100%.
Напомним, по состоянию на 12 мая в Украине подтвердили 16 023 диагноза на коронавирус. 425 пациентов умерли, 3373 человека победили болезнь.
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