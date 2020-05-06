Зеленский пригрозил главам ОГА увольнением за задолженность перед врачами

Он обещает проверить информацию по каждой больнице

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Он обещает проверить информацию по каждой больнице

Президент Владимир Зеленский выразил возмущение ситуацией, когда в определенных регионах происходят перебои с выплатой заработных плат и надбавок медикам, которые борются с COVID-19.

Об этом он сообщил в видеообращении 6 апреля, передает RegioNews.

Зеленский поручил главам областных госадминистраций в ближайшие дни погасить задолженность перед медиками.

Всем председателям ОГА я поручаю в ближайшие дни полностью погасить задолженность перед врачами. На следующей неделе мы получим полную информацию по каждой больнице, по каждому медицинскому работнику, относительно получения ими заработной платы и надбавок", - заявил он.

Также Зеленский пригрозил руководителям областных государственных администраций увольнением.

В тех регионах, где не выплатят, председатели ОГА будут лишены заработной платы, а возможно и должностей", - сказал Зеленский.

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Напомним, министр здравоохранения Максим Степанов в обращении к медикам страны заверил, что все надбавки к зарплате будут выплачены, а все руководители на местах отчитаются по каждой больнице и каждому медработнику.