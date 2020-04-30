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30 апреля 2020, 19:42 10

Дело Гладковских-Свинарчуков: 6 новых фигурантов

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30 апреля 2020, 19:42 10
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НАБУ сообщило о подозрении экс-заместителю министра обороны
Фото: Facebook НАБУ
НАБУ сообщило о подозрении экс-заместителю министра обороны

В деле о коррупции в Укроборонпроме появились новые фигуранты. Речь о расследовании, в котором проходят Олег и Игорь Гладковские.

Детективы Национального антикоррупционного бюро под руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили о подозрении шести людям, передает RegioNews.

Четверо из них - это бывшее фактическое руководство ООО "Оптимумспецдеталь", а также экс-директор и экс-бухгалтер фирмы. Именно это предприятие поставляло государственному концерну подержанные детали, которые контрабандой ввозили на территорию Украины.

НАБУ подозревает бывший топ-менеджмент компании в уклонении от уплаты налогов почти на 50 млн гривен и в легализации отмытых денег.

Кроме того, НАБУ сообщило о подозрении бывшему заместителю министра обороны Украины, который вместе с Олегом Гладковский, экс-замом секретаря Совета нацбезпасности и обороны, организовал закупку сомнительной продукции.

Напомним, в прошлом году после журналистского расследования НАБУ открыло уголовное производства против Олега Гладковского (фамилия до 2014 года - Свинарчук). В октябре мужчину арестовали и выпустили под залог, недавно Гладковский добился возможности выезжать за пределы области. Следствие все еще продолжается.


НАБУ подозрение САП коррупция Укроборонпром закупки
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