Дело Гладковских-Свинарчуков: 6 новых фигурантов
В деле о коррупции в Укроборонпроме появились новые фигуранты. Речь о расследовании, в котором проходят Олег и Игорь Гладковские.
Детективы Национального антикоррупционного бюро под руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили о подозрении шести людям, передает RegioNews.
Четверо из них - это бывшее фактическое руководство ООО "Оптимумспецдеталь", а также экс-директор и экс-бухгалтер фирмы. Именно это предприятие поставляло государственному концерну подержанные детали, которые контрабандой ввозили на территорию Украины.
НАБУ подозревает бывший топ-менеджмент компании в уклонении от уплаты налогов почти на 50 млн гривен и в легализации отмытых денег.
Кроме того, НАБУ сообщило о подозрении бывшему заместителю министра обороны Украины, который вместе с Олегом Гладковский, экс-замом секретаря Совета нацбезпасности и обороны, организовал закупку сомнительной продукции.
Напомним, в прошлом году после журналистского расследования НАБУ открыло уголовное производства против Олега Гладковского (фамилия до 2014 года - Свинарчук). В октябре мужчину арестовали и выпустили под залог, недавно Гладковский добился возможности выезжать за пределы области. Следствие все еще продолжается.
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