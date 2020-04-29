15:39  29 апреля
Правительство разрешило работу продовольственных рынков: все детали
11:09  29 апреля
Суд обязал НАБУ открыть уголовное дело против Венедиктовой
09:31  29 апреля
Коронавирус в Украине: 9866 больных, зафиксировано 456 новых случаев
UA | RU
UA | RU
Игорь Пилипенко Редактор info@regionews.ua
29 апреля 2020, 13:48 26

Будут проблемы: МВФ советует офису президента не менять закон о НАБУ

Читайте також
українською мовою
29 апреля 2020, 13:48 26
Читайте також українською мовою
Это может привести к пересмотру действий Фонда в Украине
Фото: flickr
Это может привести к пересмотру действий Фонда в Украине

Руководитель миссии Международного валютного фонда в Украине Рон ван Роден предостерег офис президента от изменения Закона Украины о Национальном антикоррупционном бюро.

Об этом сообщает издание "Европейской правда", передает RegioNews.

По мнению главы МВФ в Украине, ответом на такие действия будет просмотр действий Фонда в Украине.

Известно, что МВФ в понедельник адресовал письмо заместителям руководителя офиса президента Юлии Кузнецовой и Андрею Смирнову.

В нем говорится о том, что ранее предложенные некоторыми депутатами изменения в законодательство, которые упрощают увольнение руководителя НАБУ, являются вредными для продолжения сотрудничества Украины с МВФ.

По мнению Фонда, такие изменения нивелируют независимость Бюро, которая является важным элементом предыдущих программ МВФ.

Любые законодательные изменения, которые сужают независимость НАБУ, будут восприняты как отказ от предыдущих антикоррупционных обязательств и будут требовать корректировки любой новой программы", - заявил руководитель миссии Фонда.

Речь идет о законопроектах №3133 авторства Алексея Гончаренко ("Евросолидарнисть) и депутатов от фракций ОПЗЖ, "За будущее" и "Батькивщина", и №3180 авторства "слуг народа" Качуры и Дубинского.

Напомним, в 2020 году Украина надеется получить существенную помощь от Международного валютного фонда.

Сейчас Украина рассчитывает получить помощь по программе расширенного финансирования, о которой с МВФ договорились в конце прошлого года.


Украина НАБУ Офис президента МВФ
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Суд обязал НАБУ открыть уголовное дело против Венедиктовой
29 апреля 2020, 11:09
В Минздраве рассказали, кто чаще всего умирает от COVID-19
28 апреля 2020, 22:22
Старые кадры и бизнесмен с лакокрасками: кто пытается возглавить налоговую
28 апреля 2020, 21:36
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
29 апреля 2020, 16:10
В Николаеве неработающие предприниматели протестовали против арендной платы
24 апреля 2020, 12:41
Результаты тестов на коронавирус теряются, а трупы грузим сами – главврач больницы Николаева
22 апреля 2020, 16:45
Увольнение Ермака: петиция набрала необходимое количество голосов
23 апреля 2020, 14:11
Здоровых не осталось: в Киево-Печерской лавре заболели все священники
26 апреля 2020, 17:41
Крах медицины: доктор рассказала, что происходит в психиатрической больнице
24 апреля 2020, 15:48
Последние Популярные
Кирилл Молчанов
Ирина Медушевская
Юрий Бутусов
Все блоги »
Инфекционист Лариса Мороз: о протоколе лечения COVID-19 и массовом тестировании украинцев
29 апреля 2020, 12:00
Игры закончились: зачем власть поставила волевую точку в добровольном создании ОТГ
28 апреля 2020, 16:00
Все публикации »
Первый год Зе, второе пришествие Михо и полтавские гречкосеи, – НеПогода
25 апреля 2020, 15:51
Стебать-копать! Где и как пригорает у мэров и губернаторов? – НеПогода
18 апреля 2020, 11:04
Нех@й шастать! или Как заработать на карантине? – НеПогода
10 апреля 2020, 17:23
Все видео »
Коломойский Игорь
Куратор Запорожской области по борьбе с COVID-19
Андрей Веревский
Куратор Полтавской и Кировоградской областей по борьбе с COVID-19
Пинчук Виктор
Куратор Днепропетровской области по борьбе с COVID-19
Все досье »