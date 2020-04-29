Будут проблемы: МВФ советует офису президента не менять закон о НАБУ
Руководитель миссии Международного валютного фонда в Украине Рон ван Роден предостерег офис президента от изменения Закона Украины о Национальном антикоррупционном бюро.
Об этом сообщает издание "Европейской правда", передает RegioNews.
По мнению главы МВФ в Украине, ответом на такие действия будет просмотр действий Фонда в Украине.
Известно, что МВФ в понедельник адресовал письмо заместителям руководителя офиса президента Юлии Кузнецовой и Андрею Смирнову.
В нем говорится о том, что ранее предложенные некоторыми депутатами изменения в законодательство, которые упрощают увольнение руководителя НАБУ, являются вредными для продолжения сотрудничества Украины с МВФ.
По мнению Фонда, такие изменения нивелируют независимость Бюро, которая является важным элементом предыдущих программ МВФ.
Любые законодательные изменения, которые сужают независимость НАБУ, будут восприняты как отказ от предыдущих антикоррупционных обязательств и будут требовать корректировки любой новой программы", - заявил руководитель миссии Фонда.
Речь идет о законопроектах №3133 авторства Алексея Гончаренко ("Евросолидарнисть) и депутатов от фракций ОПЗЖ, "За будущее" и "Батькивщина", и №3180 авторства "слуг народа" Качуры и Дубинского.
Напомним, в 2020 году Украина надеется получить существенную помощь от Международного валютного фонда.
Сейчас Украина рассчитывает получить помощь по программе расширенного финансирования, о которой с МВФ договорились в конце прошлого года.
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