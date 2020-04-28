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28 апреля 2020, 17:30 26

Следствие против скандального Пашинского завершили

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28 апреля 2020, 17:30 26
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ГБР предоставило адвокатам экс-нардепа доступ к материалам
Фото: Facebook Сергій Пашинський
ГБР предоставило адвокатам экс-нардепа доступ к материалам

Государственное бюро расследований завершило производство по факту нанесения тяжкого телесного повреждения.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает RegioNews

Речь идет об инциденте, который произошел более чем три года назад. 31 декабря 2016 года депутат восьмого созыва Сергей Пашинский из-за ссоры прострелил ногу жителю Киевщины Вячеславу Химикусу. При этом сам тогдашний нардеп объяснял, что защищался от неадекватной реакции оппонента на замечание.

Через полгода после стычки Генеральная прокуратура закрыла дело, оправдав Пашинского. После того, как адвокаты подстреленного Химикуса обратились в Европейский суд по правам человека, следствие возобновили.

Сейчас народному избраннику восьмого созыва инкриминируют нарушение статьи 121 Уголовного кодекса Украины (максимальная санкция - до 8 лет лишения свободы).

Напомним, в декабре суд отправил Пашинского под домашний арест. Кроме того. политик является фигурантом коррупционных дел, которые расследует Национальное антикоррупционное бюро Украины.


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