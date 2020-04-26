Администрация киевского метрополитена опровергла информацию о датах открытия метро
Даты возобновления работы столичной подземки пока неизвестны
Даты возобновления работы столичной подземки пока неизвестны
Об этом говорится на официальном сайте киевского метрополитена, пишет Regionews.
"Метрополитен не давал никакой информации относительно даты возобновления работы подземки.
Новость, распространенная в некоторых СМИ, о возможных даты не соответствует действительности.
Согласно Постановлению Кабмина пока карантинные мероприятия, в том числе по метро, продлен до 11 мая.
Напоминаем, что официальные страницы есть сайт киевского метрополитена metro.kyiv.ua и страницы только в сетях ФБ и Твиттер (Kyivmetroalerts (все новости) и kyivmetroalert (изменения в работе).
У нас нет канала в Телеграмм" , - говорится в сообщении.
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