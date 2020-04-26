15:32  26 апреля
Мэр Днепра заступился за своего коллегу из Покровска Александра Шаповала
13:10  26 апреля
В Чернобыль приехал Владимир Зеленский
17:41  26 апреля
Здоровых не осталось: в Киево-Печерской лавре заболели все священники
UA | RU
UA | RU
Валерия Ясницкая журналист info@regionews.ua
26 апреля 2020, 17:54 28

Администрация киевского метрополитена опровергла информацию о датах открытия метро

Читайте також
українською мовою
26 апреля 2020, 17:54 28
Читайте також українською мовою
Даты возобновления работы столичной подземки пока неизвестны
Даты возобновления работы столичной подземки пока неизвестны

Об этом говорится на официальном сайте киевского метрополитена, пишет Regionews.

"Метрополитен не давал никакой информации относительно даты возобновления работы подземки.

Новость, распространенная в некоторых СМИ, о возможных даты не соответствует действительности.

Согласно Постановлению Кабмина пока карантинные мероприятия, в том числе по метро, продлен до 11 мая.

Напоминаем, что официальные страницы есть сайт киевского метрополитена metro.kyiv.ua и страницы только в сетях ФБ и Твиттер (Kyivmetroalerts (все новости) и kyivmetroalert (изменения в работе).

У нас нет канала в Телеграмм" , - говорится в сообщении.


Киев метро карантин транспорт
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Здоровых не осталось: в Киево-Печерской лавре заболели все священники
26 апреля 2020, 17:41
Под Херсоном фермеры устроили акцию протеста: требуют открыть рынки
26 апреля 2020, 15:35
Бунт из-за коронавируса: в Черновицком СИЗО трое заключенных перерезали себе вены
26 апреля 2020, 12:52
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
26 апреля 2020, 19:30
В Николаеве неработающие предприниматели протестовали против арендной платы
24 апреля 2020, 12:41
Результаты тестов на коронавирус теряются, а трупы грузим сами – главврач больницы Николаева
22 апреля 2020, 16:45
Шарий, Бужанский и Дубинский координируются для распространения фейков
21 апреля 2020, 18:34
Увольнение Ермака: петиция набрала необходимое количество голосов
23 апреля 2020, 14:11
Здоровых не осталось: в Киево-Печерской лавре заболели все священники
26 апреля 2020, 17:41
Последние Популярные
Юрий Бутусов
Наталья Стримовская
Олег Бегаль
Все блоги »
Карантинный сепаратизм: почему Кернес тратит миллиарды на зоопарк и не хочет доплачивать врачам
24 апреля 2020, 15:00
Предвыборный хайп в Ивано-Франковске, или Как Марцинкив ромов "паковал"
24 апреля 2020, 12:00
Все публикации »
Первый год Зе, второе пришествие Михо и полтавские гречкосеи, – НеПогода
25 апреля 2020, 15:51
Стебать-копать! Где и как пригорает у мэров и губернаторов? – НеПогода
18 апреля 2020, 11:04
Нех@й шастать! или Как заработать на карантине? – НеПогода
10 апреля 2020, 17:23
Все видео »
Андрей Веревский
Куратор Полтавской и Кировоградской областей по борьбе с COVID-19
Пинчук Виктор
Куратор Днепропетровской области по борьбе с COVID-19
Игорь Палица
Куратор Волынской области по борьбе с COVID-19
Все досье »