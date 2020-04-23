МВД сняло с розыска пророссийского блогера-пропагандиста Шария

Министерство внутренних дел Украины прекратило розыск скандального пророссийского блогера Анатолия Шария по факту инсценировки ним покушения на собственную жизнь и обстрела своего автомобиля

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Министерство внутренних дел Украины прекратило розыск скандального пророссийского блогера Анатолия Шария по факту инсценировки ним покушения на собственную жизнь и обстрела своего автомобиля

Об этом сообщило издание "Украинская правда" со ссылкой на пресс-секретаря Нацполиции Оксану Блищик, передает RegioNews.

По словам Блищик, Шарий был снят с розыска 14 апреля 2020 года по решению Соломенского суда города Киева.

Постановление о прекращении розыска Анатолия Шария поступила в Соломенское управления полиции. Соответственно сотрудники полиции прекратили его розыск, и информация была снята с сайта МВД, - сообщила она.

Известно, что решение об отмене меры пресечения в виде ареста и снятия Шария из розыска было принято еще 18 сентября 2019 года судьей Оксаной Криворот.

17 февраля 2020 года прокуратура пыталась обжаловать это решение, однако проиграла апелляцию. На сайте МВД отсутствует информация о том, что Шарий находится в розыске.

Анатолия Шария обвиняли в том, что 13 июля 2011 года в Киеве он обстрелял из охотничьего ружья свой автомобиль, чтобы инсценировать покушение на свою жизнь.

Это уже второе уголовное дело против Шария, расследование которого было приостановлено в течение последнего года.

10 апреля 2019 года Шевченковский районный суд отменил постановление об объявлении в розыск Шария по делу 2011 года, когда он намеренно ранил посетителя ресторана из травматического пистолета.

Напомним, Максим Бужанский, Александр Дубинский и Антон Поляков вместе с пророссийским блоггером Анатолием Шарием спалились на координации распространения фейковых информации.