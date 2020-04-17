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17 апреля 2020, 15:29 8

Партия Порошенко передала медработникам 30 тысяч защитных костюмов

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17 апреля 2020, 15:29 8
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30 тысяч комплектов индивидуальной защиты для медицинского персонала, закупленные в Китае за счет компании "Рошен" и Фонда Порошенко, уже поступают в больницы по всей Украине
30 тысяч комплектов индивидуальной защиты для медицинского персонала, закупленные в Китае за счет компании "Рошен" и Фонда Порошенко, уже поступают в больницы по всей Украине

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресслужбу "Европейской Солидарности".

"Третью партию из 10 тысяч костюмов сегодня отправлены в больницы. В Черкасскую область - 1900 костюмов, 1300 - в больницы Днепропетровской области.

До Кременчуга Полтавской области - 1100 костюмов, такое же количество - 1100 комплектов - отправлено в больницы Хмельницкой области.

Столичные больницы получили еще 1100 костюмов. По 800 костюмов передают в Львовскую и Тернопольскую области, в Ивано-Франковск - 600, в Черновцы - 500.

800 костюмов распределены в больницы Волыни, Винницкой области, Закарпатья, Одессы, Ровно и Херсона", - говорится в сообщении.

Также будет доставлено 10 тысяч высококачественных защитных очков для врачей.

Защитные костюмы для медиков в течение трех недель передано в 21 регион Украины.

"Врачи должны быть обеспечены всеми необходимыми средствами защиты", - убежден лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.


коронавирус Петр Порошенко медики врачи Европейская солидарность
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