Партия Порошенко передала медработникам 30 тысяч защитных костюмов
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресслужбу "Европейской Солидарности".
"Третью партию из 10 тысяч костюмов сегодня отправлены в больницы. В Черкасскую область - 1900 костюмов, 1300 - в больницы Днепропетровской области.
До Кременчуга Полтавской области - 1100 костюмов, такое же количество - 1100 комплектов - отправлено в больницы Хмельницкой области.
Столичные больницы получили еще 1100 костюмов. По 800 костюмов передают в Львовскую и Тернопольскую области, в Ивано-Франковск - 600, в Черновцы - 500.
800 костюмов распределены в больницы Волыни, Винницкой области, Закарпатья, Одессы, Ровно и Херсона", - говорится в сообщении.
Также будет доставлено 10 тысяч высококачественных защитных очков для врачей.
Защитные костюмы для медиков в течение трех недель передано в 21 регион Украины.
"Врачи должны быть обеспечены всеми необходимыми средствами защиты", - убежден лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко.
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