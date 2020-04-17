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Валерия Ясницкая журналист info@regionews.ua
17 апреля 2020, 15:34 12

Депутаты приписывают себе раздачу пайков от сети супермаркетов

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17 апреля 2020, 15:34 12
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В ряде регионов депутаты и политические силы пытаются присвоить себе социальную инициативу корпорации "АТБ" по предоставлению наборов продуктов и товаров повседневного использования и получить обманным путем дополнительные политические баллы
Фото: АТБ
В ряде регионов депутаты и политические силы пытаются присвоить себе социальную инициативу корпорации "АТБ" по предоставлению наборов продуктов и товаров повседневного использования и получить обманным путем дополнительные политические баллы

Об этом говорится в заявлении корпорации "АТБ", пишет RegioNews.

Как отмечают в пресс-службе корпорации, уже выделено 100 млн грн для помощи социально незащищенным слоям населения во всех регионах Украины. Проект реализуется совместно с Минсоцполитики и его территориальными подразделениями.

"Как выяснилось, в некоторых случаях представители органов местного самоуправления и депутаты разного уровня присваивают себе инициативу, связанную с реализацией социального проекта, сознательно вводя в заблуждение получателей помощи, стремясь таким образом до своих будущих политических целей", – говорится в заявлении.

Как пример недобропорядочности приводятся действия депутата из Бердянска Виктора Цуканова; нардеп из Тернополя Андрей Богданец утверждает, что именно по его инициативе передаются социально незащищенным жителям региона бесплатные продуктовые наборы; представители команды Игоря Буткова из Северодонецка выдают продукты как помощь от имени своего депутата; политическая сила "Пчела" с Каменского называет проднаборы собственной адресной помощью местным жителям.

"АТБ" требует предоставить официальные объяснения по поводу приведенных фактов, a также предупреждает, что оставляет за собой право использовать все доступные законные методы для защиты чести, достоинства и деловой репутации.


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