Депутаты приписывают себе раздачу пайков от сети супермаркетов

В ряде регионов депутаты и политические силы пытаются присвоить себе социальную инициативу корпорации "АТБ" по предоставлению наборов продуктов и товаров повседневного использования и получить обманным путем дополнительные политические баллы

Фото: АТБ

В ряде регионов депутаты и политические силы пытаются присвоить себе социальную инициативу корпорации "АТБ" по предоставлению наборов продуктов и товаров повседневного использования и получить обманным путем дополнительные политические баллы

Об этом говорится в заявлении корпорации "АТБ", пишет RegioNews. Как отмечают в пресс-службе корпорации, уже выделено 100 млн грн для помощи социально незащищенным слоям населения во всех регионах Украины. Проект реализуется совместно с Минсоцполитики и его территориальными подразделениями. "Как выяснилось, в некоторых случаях представители органов местного самоуправления и депутаты разного уровня присваивают себе инициативу, связанную с реализацией социального проекта, сознательно вводя в заблуждение получателей помощи, стремясь таким образом до своих будущих политических целей", – говорится в заявлении. Как пример недобропорядочности приводятся действия депутата из Бердянска Виктора Цуканова; нардеп из Тернополя Андрей Богданец утверждает, что именно по его инициативе передаются социально незащищенным жителям региона бесплатные продуктовые наборы; представители команды Игоря Буткова из Северодонецка выдают продукты как помощь от имени своего депутата; политическая сила "Пчела" с Каменского называет проднаборы собственной адресной помощью местным жителям. "АТБ" требует предоставить официальные объяснения по поводу приведенных фактов, a также предупреждает, что оставляет за собой право использовать все доступные законные методы для защиты чести, достоинства и деловой репутации.

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