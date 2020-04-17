Депутаты приписывают себе раздачу пайков от сети супермаркетов
Об этом говорится в заявлении корпорации "АТБ", пишет RegioNews.
Как отмечают в пресс-службе корпорации, уже выделено 100 млн грн для помощи социально незащищенным слоям населения во всех регионах Украины. Проект реализуется совместно с Минсоцполитики и его территориальными подразделениями.
"Как выяснилось, в некоторых случаях представители органов местного самоуправления и депутаты разного уровня присваивают себе инициативу, связанную с реализацией социального проекта, сознательно вводя в заблуждение получателей помощи, стремясь таким образом до своих будущих политических целей", – говорится в заявлении.
Как пример недобропорядочности приводятся действия депутата из Бердянска Виктора Цуканова; нардеп из Тернополя Андрей Богданец утверждает, что именно по его инициативе передаются социально незащищенным жителям региона бесплатные продуктовые наборы; представители команды Игоря Буткова из Северодонецка выдают продукты как помощь от имени своего депутата; политическая сила "Пчела" с Каменского называет проднаборы собственной адресной помощью местным жителям.
"АТБ" требует предоставить официальные объяснения по поводу приведенных фактов, a также предупреждает, что оставляет за собой право использовать все доступные законные методы для защиты чести, достоинства и деловой репутации.
- 19:10 17 апреля Несмотря на запрет, в Одесской области рынки не закрылись
- 18:41 17 апреля В МОЗ сообщили, при каких условиях отменят карантин в Украине
- 18:08 17 апреля Нардеп Рудик вылечился от коронавируса
- 18:04 17 апреля Это не Чернобыль: специалисты успокоили запорожцев, которые жаловались на едкий дым
- 17:33 17 апреля Винницкий облсовет решил не доплачивать медикам за борьбу с COVID-19
- 16:57 17 апреля Уровень загрязнения воздуха в Киеве почти втрое выше нормы
- 08:09 17 апреля Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 09:59 15 апреля Большинство украинцев считают, что президент должен уволить Ермака
- 13:57 13 апреля Кернес призвал харьковчан праздновать 9 мая и поддержать пророссийский "Полк Победы"
- 12:19 12 апреля В Ровенской области горит монастырь: неизвестные устроили пожар прямо во время службы
- 14:38 17 апреля В Житомирской области крестьяне сожгли несколько деревень, когда жгли мусор на кладбище
- 19:06 14 апреля Стало известно, когда в столице запустят общественный транспорт