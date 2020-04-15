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15 апреля 2020, 15:37 22

СМИ: Обмен пленных украинцев состоится 16 апреля

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15 апреля 2020, 15:37 22
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Обмен удерживаемыми лицами с так называемым "ЛНВ" и "ДНР" может состояться завтра, 16 апреля
Фото: flickr
Обмен удерживаемыми лицами с так называемым "ЛНВ" и "ДНР" может состояться завтра, 16 апреля

Начало обмена запланировано на 16:00, он состоится на КПВВ "Майорское".

Об этом передает RegioNews со ссылкой на hromadske.

На месте будет снимать только камера Офиса президента Украины, из-за карантина представителей СМИ не пустят освещать событие.

Ранее в Офисе президента опровергли информацию о том, что обмен начался уже сегодня, 15 апреля.

"Идут последние согласования по списку и по логистике. Само освобождение будет происходить в ближайшее время", — заявили в ОП.

Предоставляем Денисова анонсировала обмен пленными на этой неделе. По ее словам, после освобождения все, кто вернутся, пройдут обязательную двухнедельную обсервацию в порядке, утвержденном Министерством охраны здоровья и главным санитарным врачом.


ЛНР обмен пленных обмен ДНР пленные
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