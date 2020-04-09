По итогу своего визита в Николаевскую область Виктор Ляшко заявил, что никаких нарушений нет и тесты проверяют правильно

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По итогу своего визита в Николаевскую область Виктор Ляшко заявил, что никаких нарушений нет и тесты проверяют правильно

Об этом стало известно на итоговом брифинге возле здания Николаевской ОГА в четверг, 9 апреля, передает RegioNews.

Ляшко рассказал, что проверил алгоритм работы Центра первичной медико-санитарной помощи. Также проверил и работу мобильной бригады, которая выезжать отбирать образцы у больных с подозрением на коронавирус.

Ляшко заверил, что нарушений в работе найдено небыло. Касательно того, что в Николаеве мало проводят тестов сказал, что в городе мало жалоб на признаки заболевания.

Помимо этого, он призвал как можно скорее принять изменения в областной бюджет, поскольку от этого зависит и уровень предоставления медицинской помощи. Главный санврач заявил, что к борьбе с коронавирусом не должны подтягивать политические игры

"Мы проработали сегодня четыре уровня предоставления медицинской помощи, чтобы посмотреть, какие алгоритмы работают и какие, возможно, алгоритмы недорабатывают до конца и нужно их усилить. Поэтому на каждом с четырех этапов были предоставлены определенные предложения, и мы увидели, как позитивные момента, так и негативные, которые нуждаются улучшения. Поэтому я призываю всех, кто причастный к принятию областного бюджета, то нужно очень быстро собраться и принять изменения в областной бюджет, поскольку от этого зависит и уровень предоставления медицинской помощи на уровне области, обеспеченность средствами индивидуальной защиты медицинских сотрудников. Здесь много составляющих и сенсации вам не расскажу", - сказал Ляшко.

К борьбе с коронавирусом не должны подтягивать политические игры – Ляшко после визита в Николаевскую область

По итогу своего визита в Николаевскую область Виктор Ляшко заявил, что никаких нарушений нет и тесты проверяют правильно

Об этом стало известно на итоговом брифинге возле здания Николаевской ОГВ в четверг, 9 апреля, передает

Ляшко рассказал, что проверил алгоритм работы Центра первичной медико-санитарной помощи. Также проверил и работу мобильной бригады, которая выезжать отбирать образцы у больных с подозрением на коронавирус.

Ляшко заверил, что нарушений в работе найдено небыло. Касательно того, что в Николаеве мало проводят тестов сказал, что в городе мало жалоб на признаки заболевания.

Помимо этого, он призвал как можно скорее принять изменения в областной бюджет, поскольку от этого зависит и уровень предоставления медицинской помощи.

"Мы проработали сегодня четыре уровня предоставления медицинской помощи, чтобы посмотреть, какие алгоритмы работают и какие, возможно, алгоритмы недорабатывают до конца и нужно их усилить. Поэтому на каждом с четырех этапов были предоставлены определенные предложения, и мы увидели, как позитивные момента, так и негативные, которые нуждаются улучшения", - сказал Ляшко.

Главный санврач заявил, что к борьбе с коронавирусом не должны подтягивать политические игры.

"К борьбе с коронавирусом не должны подтягивать политические игры. Мы все сейчас должны понять, что времени играться в политику нет. Нужно принимать быстрые, действенные решения, которые позволят обеспечить внедрение эффективных противоэпидемиологических мер и качественной медицинской помощи", – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, предварительно в одной из больниц в Николаеве собрали анализы у пациентов с пневмонией и направили их в другую лабораторию за пределами области. Результаты на коронавирус также был негативными.