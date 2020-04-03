РФ обвинила Украину в "пропаганде" против нее, а ФРГ и Францию в срыве создания Консультативного совета

Российская Федерация обвиняет партнеров по "нормандскому формату" (представителей Украины, Германии и Франции) в провале договоренностей по поводу создания Консультативного совета с представителями ОРДЛО

Фото: wz.lviv.ua

Российская Федерация обвиняет партнеров по "нормандскому формату" (представителей Украины, Германии и Франции) в провале договоренностей по поводу создания Консультативного совета с представителями ОРДЛО

Об этом сообщает RegioNews, ссылаясь на пресс-службу МИД России.

Согласно сообщению, в феврале-марте 2020 года стороны достигли договоренности о формировании Консультативного совета и фиксации решений Контактной группы в письменных протоколах. Первый такой протокол с четкими задачами на будущее был подписан Донецком, Луганском, Киевом и ОБСЕ 11 марта с.г. при личном участии заместителя Руководителя Администрации президента РФ Дмитрия Козака и главы Офиса президента Украины Андрея Ермака.

"К сожалению, после наметившегося прорыва стали происходить странные вещи. В ходе телефонных переговоров помощники "нормандских" лидеров Берлин и Париж под разными предлогами уходили от поддержки договоренностей Киева и Донбасса. Вслед за этим на встрече Контактной группы 26 марта от этих договоренностей отказался и Киев. Складывается впечатление, что украинские переговорщики пошли на это не без подсказки извне. Подобный откат назад от достигнутых и зафиксированных договоренностей перечеркивает наметившуюся было позитивную динамику", - говорится в сообщении.

В МИД добавили, что спустя четыре дня, 30 марта, появилось "пространное заявление министров иностранных дел Германии и Франции с очередной порцией необоснованных голословных обвинений Донбасса, который якобы причастен к пробуксовке переговоров, занимает неконструктивную позицию и т.п. От Донецка и Луганска, невзирая ни на что, требуют обеспечить Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ неограниченную свободу перемещения по своей территории. Право республик в целях борьбы с коронавирусом вводить по аналогии с Украиной и другими странами Европы ограничительные меры ‑ заведомо отвергается. Весьма сомнительные демократические ценности".

Также МИД РФ обвинил представителей Украины в ООН, ОБСЕ и Совета Европы в запуске "пропагандистской утки" с обвинением России в том, что она якобы пытается воспользоваться пандемией для отмены антироссийских санкций.

"Все эти события смахивают на хорошо скоординированную линию. Не хочется верить, что за ней скрывается попытка торпедировать подвижки на переговорах по преодолению внутриукраинского кризиса и одновременно переложить ответственность за создавшийся тупик на Россию и Донбасс", - подчеркнули в ведомстве.

При этом МИД РФ призвал нормандских партнеров "прекратить политические игры и приступить, наконец, к серьезным переговорам по урегулированию конфликта в Донбассе в соответствии с минским "Комплексом мер" и решениями парижского саммита "четверки" в декабре 2019 г.".

Напомним, 11 марта в ходе переговоров Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о создании Консультативного совета с представителями временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) и о создании органа, который зафиксирует субъектность отдельных районов Луганской и Донецкой областей.

При этом в "ДНР" заявили о договоренности прямых переговоров с Украиной.

Впоследствии нардеп фракции "Европейская солидарность" Владимир Вятрович обратился к СБУ с требованием возбудить уголовное дело о государственной измене в отношении главы Офиса президента Андрея Ермака и второго президента Леонида Кучмы.

Также депутаты от фракции "Слуга народа" обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой не допустить создания Консультативного совета при Трехсторонней контактной группе с представителями ОРДЛО.