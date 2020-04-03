РФ звинуватила Україну в "пропаганді" проти неї, а ФРН і Францію в зриві створення Консультативної ради

Російська Федерація звинувачує партнерів по "нормандскому формату" (представників України, Німеччини та Франції) в провалі домовленостей з приводу створення Консультативної ради з представниками ОРДЛО

Фото: wz.lviv.ua

Російська Федерація звинувачує партнерів по "нормандскому формату" (представників України, Німеччини та Франції) в провалі домовленостей з приводу створення Консультативної ради з представниками ОРДЛО

Про це повідомляє RegioNews, посилаючись на пресслужбу МЗС Росії.

Згідно з повідомленням, у лютому-березні 2020 року сторони досягли домовленості про формування Консультативної ради та фіксації рішень Контактної групи в письмових протоколах. Перший такий протокол з чіткими завданнями на майбутнє був підписаний Донецьком, Луганськом, Києвом і ОБСЄ 11 березня ц. р. при особистій участі заступника Керівника Адміністрації президента РФ Дмитра Козака і глави Офісу президента України Андрія Єрмака.

"На жаль, після можливого прориву стали відбуватися дивні речі. В ході телефонних переговорів помічники "нормандських" лідерів Берлін і Париж під різними приводами йшли від підтримки домовленостей Києва та Донбасу. Слідом за цим на зустрічі Контактної групи 26 березня від цих домовленостей відмовився і Київ. Складається враження, що українські переговорники пішли на це не без підказки ззовні. Подібний відкат назад від досягнутих і зафіксованих домовленостей перекреслює намічену позитивну динаміку", - йдеться в повідомленні.

У МЗС додали, що через чотири дні, 30 березня, з'явилася "розлога заява міністрів закордонних справ Німеччини і Франції з черговою порцією необґрунтованих голослівних звинувачень Донбасу, який нібито причетний до пробуксовування переговорів, займає неконструктивну позицію і т. п. Від Донецька і Луганська, незважаючи ні на що, вимагають забезпечити Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ необмежену свободу переміщення по своїй території. Право республік в цілях боротьби з коронавірусом вводити по аналогії з Україною та іншими країнами Європи обмежувальні заходи ‑ свідомо відхиляється. Вельми сумнівні демократичні цінності".

Також МЗС РФ звинуватив представників України в ООН, ОБСЄ і Ради Європи у запуску "пропагандистської качки" з обвинуваченням Росії в тому, що вона нібито намагається скористатися пандемією для скасування антиросійських санкцій.

"Всі ці події нагадують добре скоординовану лінію. Не хочеться вірити, що за нею ховається спроба торпедувати зрушення на переговорах з подолання внутрішньоукраїнського кризи і одночасно перекласти відповідальність за створений глухий кут на Росію і Донбас", - підкреслили у відомстві.

При цьому МЗС РФ закликав нормандських партнерів "припинити політичні ігри і приступити, нарешті, до серйозних переговорів з врегулювання конфлікту в Донбасі у відповідності з мінським "Комплексом заходів" та рішеннями паризького саміту "четвірки" у грудні 2019 р.".

Нагадаємо, 11 березня в ході переговорів Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовились про створення Консультативної ради з представниками тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО) і про створення органу, який зафіксує суб'єктність окремих районів Луганської та Донецької областей.

При цьому в "ДНР" заявили про домовленість прямих переговорів з Україною.

Згодом нардеп фракції "Європейська солідарність" Володимир В'ятрович звернувся до СБУ з вимогою порушити кримінальну справу про державну зраду стосовно глави Офісу президента Андрія Єрмака і другого президента Леоніда Кучми.

Також низка депутатів від фракції "Слуги народу" звернулися до президента Володимира Зеленського з проханням не допустити створення Консультативної ради при Тристоронній контактній групі із представниками ОРДЛО.