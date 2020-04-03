Партнер Коломойского трижды ездил к Ермаку перед голосованием за закон о банках - СМИ

Бизнес-партнер олигарха Игоря Коломойского Тимур Миндич накануне голосования за так называемый "антиколомойський" закон трижды посещал Офис президента, где встречался с руководителем ОП Андреем Ермаком

Фото: djc.com.ua

Бизнес-партнер олигарха Игоря Коломойского Тимур Миндич накануне голосования за так называемый "антиколомойський" закон трижды посещал Офис президента, где встречался с руководителем ОП Андреем Ермаком

Как передает RegioNews, об этом говорится в материалах программы Радио Свобода "Схемы".

В частности, журналисты зафиксировали, как Тимур Миндич посещал ОП 20, 23 и 27 марта этого года - как раз в тот период шло обсуждение и подготовка к голосованию Верховной Радой законопроекта, который делает невозможным возвращение национализированных банков бывшим владельцам и принятие которого является требованием Международного валютного фонда.

Сам бизнесмен назвал свой визит "негосударственными" делами, а позже - "помощью в борьбе с коронавирусом".

"Я пришел туда по поводу того, чтобы помочь и предоставить свою помощь, как человек, как друг, как гражданин в связи с коронавирусом. У меня есть опыт организации доставки пакетов, продуктов и так далее", - пояснил он.

В то же время, соратник Коломойского возразил, что обсуждал любые вопросы, кроме благотворительности: "Как я мог говорить с господином Ермаком по вопросам Игоря Валерьевича? ... Я, кроме вопроса помощи и благотворительности, никакие вопросы не обсуждал и не буду обсуждать".

Также свои отношения с Ермаком он описал как "давние и дружеские": "Всегда одна компания. Он занимался кинопроизводством, я занимаюсь. Поэтому ... Очень дружеские всегда отношения. Были, есть и, дай бог, будут".

В свою очередь Андрей Ермак ответил, что с Миндичем знаком несколько лет. "Мы познакомились в тот период, когда я занимался продюсированием фильмов, а он сотрудничал с каналом "1+1". Он по собственной инициативе, как представитель бизнеса, предложил помочь государству в борьбе с распространением коронавируса".

СПРАВКА: Тимур Миндич - человек из ближайшего окружения Коломойского.

В 2018 году его фиксировали в офисе Игоря Коломойского в Женеве, когда олигарх жил в Швейцарии на постоянной основе, в 2019-м - в офисе Коломойского в Израиле, куда он перебрался, вероятно, из-за расследования американских правоохранителей.

В 2019 году Миндич виделся с Коломойским в первый же день возвращения олигарха в Украину после почти двух лет жизни в изгнании. Миндич прилетел в Киев одним самолетом с Коломойским накануне.

Напомним, 30 марта Верховная Рада поддержала в первом чтении так называемый "антиколомойский" закон относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности, по поводу которого были споры.