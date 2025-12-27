12:16  27 декабря
В Одесской области в ТЦК скончался мужчина
10:14  27 декабря
Россияне оккупировали Мирноград в Донецкой области
09:59  27 декабря
В Запорожской области погиб командир известного подразделения
27 декабря 2025, 13:53

Россияне пытаются вытеснить украинских военных из Купянска

27 декабря 2025, 13:53
иллюстративное фото: из открытых источников
Армия РФ увеличила количество дронов на оптоволокне и FPV, которыми атакуют украинские позиции на Купянском направлении

Как передает RegioNews, об этом начальник отделения коммуникации 15 бригады оперативного назначения НГУ "Кара-Даг" Виталий Миловидов рассказал в эфире "Суспільне".

По его словам, погодные условия в этом направлении существенно ухудшились.

После затяжных туманов и дождей начались ощутимо сильные морозы на территории всей Украины. Погода прояснилась и россияне значительно увеличили присутствие беспилотного компонента в направлении наших позиций. Ночью и днем средства РЭБ просто перегружены и пытаются подавлять все, что летит в сторону наших позиций", – говорит Миловидов.

Также он добавил, что количество атак российских дронов возросло также после контрнаступления Сил обороны в окрестностях Купянска.

"Враг взыскал дополнительные силы беспилотных систем", – отметил Миловидов.

Как сообщалось, Силы обороны отвоевали у РФ город Купянск Харьковской области. В настоящее время населенный пункт находится под полным контролем украинских военных.

23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Владимир Фесенко
Остап Дроздов
Петр Шуклинов
