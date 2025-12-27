Россияне пытаются вытеснить украинских военных из Купянска

иллюстративное фото: из открытых источников

Армия РФ увеличила количество дронов на оптоволокне и FPV, которыми атакуют украинские позиции на Купянском направлении

Как передает RegioNews, об этом начальник отделения коммуникации 15 бригады оперативного назначения НГУ "Кара-Даг" Виталий Миловидов рассказал в эфире "Суспільне".

По его словам, погодные условия в этом направлении существенно ухудшились.

После затяжных туманов и дождей начались ощутимо сильные морозы на территории всей Украины. Погода прояснилась и россияне значительно увеличили присутствие беспилотного компонента в направлении наших позиций. Ночью и днем средства РЭБ просто перегружены и пытаются подавлять все, что летит в сторону наших позиций", – говорит Миловидов.

Также он добавил, что количество атак российских дронов возросло также после контрнаступления Сил обороны в окрестностях Купянска.

"Враг взыскал дополнительные силы беспилотных систем", – отметил Миловидов.

Как сообщалось, Силы обороны отвоевали у РФ город Купянск Харьковской области. В настоящее время населенный пункт находится под полным контролем украинских военных.