В Одесской области в ТЦК скончался мужчина

В Белгород-Днестровском районном ТЦК в результате сердечного приступа умер мужчина. Его доставили для уточнения учетных данных

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Одесского областного ТЦК и СП.

Отмечается, что 25 декабря мужчину доставили в Белгород-Днестровский РТЦК и СП общей группой оповещения для уточнения учетных данных.

"Находясь на территории центра, мужчина внезапно потерял сознание. Военнослужащие немедленно приступили к оказанию медицинской помощи и вызвали бригаду экстренной медицинской помощи. Несмотря на усилия медиков, которые прибыли в считанные минуты и провели комплекс реанимационных мероприятий, ими была констатирована смерть гражданина", – говорится в сообщении.

По предварительным выводам судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, вызванная хроническим заболеванием.

Напомним, в Одесской области мужчина напал на военного ТЦК и ударил ножом в грудь. Суд назначил ему пять лет лишения свободы, но заменил это наказание тремя годами испытательного срока.