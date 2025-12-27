В Украине снимают командиров сразу двух бригад: названная причина

иллюстративное фото: из открытых источников

После потери Северска в Донецкой области снимают командиров 54-й и 10-й бригад

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на издание "Украинская правда".

По данным издания, с должностей снимают командира 54-й отдельной механизированной бригады, полковника Алексея Коновала – 54-я держала оборону в самом городе, и командира 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, полковника Владимира Потешкина – 10-я стояла южная.

Причина увольнения заключается в ложных докладах командования обеих бригад – они отчитывались о наличии позиций в своих полосах ответственности, на которых на самом деле уже длительное время не было личного состава.

Напомним, недавно украинские войска с тяжелыми боями покинули Северск на Донетчине. Такое решение было принято, чтобы сохранить жизнь личного состава.