15:32  27 декабря
Синоптики предупреждают о резком ухудшении погоды в Украине
14:34  27 декабря
В Киеве существенно возросло количество пострадавших из-за российской атаки
12:16  27 декабря
В Одесской области в ТЦК скончался мужчина
27 декабря 2025, 15:07

В Украине снимают командиров сразу двух бригад: названная причина

27 декабря 2025, 15:07
иллюстративное фото: из открытых источников
После потери Северска в Донецкой области снимают командиров 54-й и 10-й бригад

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на издание "Украинская правда".

По данным издания, с должностей снимают командира 54-й отдельной механизированной бригады, полковника Алексея Коновала – 54-я держала оборону в самом городе, и командира 10-й отдельной горно-штурмовой бригады, полковника Владимира Потешкина – 10-я стояла южная.

Причина увольнения заключается в ложных докладах командования обеих бригад – они отчитывались о наличии позиций в своих полосах ответственности, на которых на самом деле уже длительное время не было личного состава.

Напомним, недавно украинские войска с тяжелыми боями покинули Северск на Донетчине. Такое решение было принято, чтобы сохранить жизнь личного состава.

Донецкая область ВСУ Силы обороны война командир
23 декабря 2025
Украина-2025: шесть главных событий, формирующих наше будущее
Подытожим четвертый год полномасштабной войны и то, как, с какими главными событиями Украина его пережила
19 декабря 2025
Шаг и карточка: почему уже можно говорить о начале предвыборной гонки в Украине
Непутевые популистские попытки второстепенных персонажей попиариться на важных вопросах открывают новый период в современной истории Украины
17 декабря 2025
"Папа, не бросай меня!": как семья Данилковых пережила ужасы оккупации в Буче и четыре года разлуки
Сегодня семья Данилковых готовится к зимним праздникам. Во дворе сияет иллюминация, в доме украшена большая ёлка, повсюду гирлянды и рождественский декор
12 декабря 2025
В одиночку спастись было нереально: как в начале войны жители блокадного Мариуполя выживали под обстрелами без еды и тепла
Опасение столкнуться с лишениями из-за войны заставляет многих украинцев искать спасение за границей. Об этом свидетельствуют и данные Нацбанка Украины, в соответствие с которыми с 3 октября по 14 ноя...
Российская империя продолжает существование в виде нынешней РФ, но империи не вечны
27 декабря 2025, 12:02
