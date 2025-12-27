12:16  27 декабря
В Одесской области в ТЦК скончался мужчина
27 декабря
Россияне оккупировали Мирноград в Донецкой области
27 декабря
В Запорожской области погиб командир известного подразделения
27 декабря 2025, 12:41

В Киеве в результате атаки РФ повреждено здание одного из министерств

27 декабря 2025, 12:41
фото: ГСЧС
В украинской столице в результате российской атаки 27 декабря получил повреждения корпус одного из министерств

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на премьер-министра Юлию Свириденко.

"В результате обстрела (Киева – Ред.) повреждены жилые дома, энергетические объекты, а также корпус одного из министерств", – написала она.

На местах работают спасатели, разбирают завалы, медики и все службы реагирования.

Объекты жизнеобеспечения города переведены на резервное питание. Коммунальные службы усиленно работают над возобновлением их работы там, где это уже позволяет ситуация с безопасностью.

Как сообщалось, российские войска в ночь на 27 декабря нанесли удары по промышленным и жилым объектам Киева и Киевской области. После атаки были введены экстренные отключения электроэнергии.

