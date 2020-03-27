В Минздраве рассказали, кто будет приезжать по анализы к больным с подозрением на COVID-19

Мобильные бригады центральных районных больниц будут приезжать к больным с подозрением на коронавирус, чтобы делать забор материалов для проведения анализов

Фото: prompolit.info

Мобильные бригады центральных районных больниц будут приезжать к больным с подозрением на коронавирус, чтобы делать забор материалов для проведения анализов

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