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В Минздраве рассказали, кто будет приезжать по анализы к больным с подозрением на COVID-19
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27 марта 2020, 11:37 13

В Минздраве рассказали, кто будет приезжать по анализы к больным с подозрением на COVID-19

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27 марта 2020, 11:37 13
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Мобильные бригады центральных районных больниц будут приезжать к больным с подозрением на коронавирус, чтобы делать забор материалов для проведения анализов
Фото: prompolit.info
Мобильные бригады центральных районных больниц будут приезжать к больным с подозрением на коронавирус, чтобы делать забор материалов для проведения анализов

Как передает RegioNews, об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Виктор Ляшко 27 марта.

По его словам, "дано поручение создать всем при центральных районных больницах мобильные бригады, которые будут состоять из водителя и медицинских работников". Эти бригады, в свою очередь, должны вызвать семейный врач, экстренная медицинская помощь, а также медицинские работники.

"Эта бригада должна приезжать домой к людям, у которых будет подозрение на коронавирусную болезнь, для забора образцов для проведения исследований в вирусологической лаборатории. Это уменьшит и мобильность людей, которые чувствуют и имеют симптомы коронавирусной болезни, и это уменьшит необходимость посещать или семейного врача, другие учреждения здравоохранения, для того, чтобы сдать анализ", - пояснил Ляшко.

В то же время санврач заверил, что в ближайшее время будет сообщены все контактные телефоны, а также обнародуют алгоритм, как это все будет работать.

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Напомним, 26 марта в Минздраве Украины создали штаб по противодействию распространению коронавируса.

По состоянию на 27 марта в Украине 218 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных, 4 пациента выздоровели. За сутки было зафиксировано 62 новых случая.

Минздрав из-за ситуации с коронавирусом в стране призывает граждан носить медицинские маски.


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