Коронавирус добрался до Кремля

Среди сотрудников Кремля есть заболевший коронавирусом

Фото: oblgazeta.ru

Среди сотрудников Кремля есть заболевший коронавирусом

Как передает RegioNews, ссылаясь на РБК, об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Действительно, в администрации выявлены случаи коронавируса, это действительно соответствует действительности. Принимают все необходимые санитарно-эпидемиологические меры", - сказал он.

При этом Песков отметил, что ему известно только об одном случае.

"Я могу один подтвердить. О втором мне неизвестно", - отметил он, подчеркнув, что заболевший не контактировал с президентом РФ.

Напомним, по состоянию на 27 марта в России число заразившихся коронавирусной инфекцией достигло 1036 человек, выздоровело 45, умерло три.