12:05  27 марта
Коронавирус в Украине: больше всего болеют люди в возрасте от 30 до 49 лет – Минздрав
11:15  27 марта
Четвертая украинка умерла из-за коронавируса за рубежом - МИД
11:37  27 марта
В Минздраве рассказали, кто будет приезжать по анализы к больным с подозрением на COVID-19
UA | RU
UA | RU
27 марта 2020, 12:05 9

Коронавирус в Украине: больше всего болеют люди в возрасте от 30 до 49 лет – Минздрав

Читайте також
українською мовою
27 марта 2020, 12:05 9
Читайте також українською мовою
Почти 55% больных от общего количества инфицированных COVID-19 в Украине составляют люди в возрасте от 18 до 49 лет и только 6% - больные в возрастной группе свыше 65 лет
Фото: moz.gov.ua
Почти 55% больных от общего количества инфицированных COVID-19 в Украине составляют люди в возрасте от 18 до 49 лет и только 6% - больные в возрастной группе свыше 65 лет

Как передает RegioNews, об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 27 марта на брифинге.

"Больше всего (коронавирусом - ред.) у нас болеют люди в возрасте от 30 до 49 лет - почти 38% от всех больных, от 18 до 29 лет - 17%, от 50 до 65 лет - 30%, возрастная группа 65 "плюс" - 6% больных", - рассказал он.

По его словам, данная статистика свидетельствует о том, что старшая возрастная группа все же прислушивается к советам Минздрава и Кабмина и выполняет карантинные мероприятия, ограничивает свою мобильность, однако люди в возрасте от 18 до 49 лет еще "пренебрежительно относятся к угрожающей ситуации, которая нависла над всем миром, в том числе Украиной".

"Мы сделали превентивные меры гораздо раньше, чем другие страны. Ваша задача - следовать тому, что вам рекомендуют. Мы не должны допустить повторения ситуации, которая есть в Италии, Испании, Франции. Наша с вами задача сейчас - ограничить свою мобильность, ограничить контакты и самоизолироваться. Это единственное профилактическое мероприятие, которое сегодня поможет нам спасти нашу систему здравоохранения и экономику", - отметил Ляшко.

При этом он добавил, что без этого любые другие меры, которые будут приниматься правительством, не сработают.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

Читайте также: Как противостоять коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)

Напомним, 26 марта в Минздраве Украины создали штаб по противодействию распространению коронавируса.

По состоянию на 27 марта в Украине 218 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных, 4 пациента выздоровели. За сутки было зафиксировано 62 новых случая.

Минздрав из-за ситуации с коронавирусом в стране призывает граждан носить медицинские маски.


коронавирус украинцы карантин Минздрав возраст
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
27 марта 2020, 11:50
"Постапокаліпсис" в Новых Санжарах: без "халявного" 4G, но с огурцами
20 марта 2020, 12:00
Ярославский решил дать заработать брату на продаже медоборудования - глава Харьковской ОГА Кучер
21 марта 2020, 10:14
Коронавирус в Европе: репортаж из Мадрида
22 марта 2020, 12:00
Новый председатель Тернопольской ОГА – инструмент против "Свободы"
20 марта 2020, 14:00
СМИ рассказали, как нардепа Елену Шуляк использовала "строительная мафия"
20 марта 2020, 18:38
Последние Популярные
Юрий Бутусов
Алексей Кривошеев
Ульяна Супрун
Все блоги »
За маской коронавируса: выдворит ли Новинский из Херсона Дубинского
26 марта 2020, 16:15
Заложники границы и коронавируса: как украинские заробитчане добираются домой
26 марта 2020, 10:00
Все публикации »
Ищи Ермака, или Как Зеленский тряхнул украинских олигархов, – НеПогода
23 марта 2020, 23:32
Как Украина прожила первую неделю на карантине, – НеПогода
20 марта 2020, 17:50
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко рассказывает о важности самоизоляции
20 марта 2020, 11:00
Все видео »
Труш Владимир
Председатель Тернопольской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Все досье »