Коронавирус в Украине: больше всего болеют люди в возрасте от 30 до 49 лет – Минздрав

Почти 55% больных от общего количества инфицированных COVID-19 в Украине составляют люди в возрасте от 18 до 49 лет и только 6% - больные в возрастной группе свыше 65 лет

Фото: moz.gov.ua

Почти 55% больных от общего количества инфицированных COVID-19 в Украине составляют люди в возрасте от 18 до 49 лет и только 6% - больные в возрастной группе свыше 65 лет

Как передает RegioNews, об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 27 марта на брифинге. "Больше всего (коронавирусом - ред.) у нас болеют люди в возрасте от 30 до 49 лет - почти 38% от всех больных, от 18 до 29 лет - 17%, от 50 до 65 лет - 30%, возрастная группа 65 "плюс" - 6% больных", - рассказал он. По его словам, данная статистика свидетельствует о том, что старшая возрастная группа все же прислушивается к советам Минздрава и Кабмина и выполняет карантинные мероприятия, ограничивает свою мобильность, однако люди в возрасте от 18 до 49 лет еще "пренебрежительно относятся к угрожающей ситуации, которая нависла над всем миром, в том числе Украиной". "Мы сделали превентивные меры гораздо раньше, чем другие страны. Ваша задача - следовать тому, что вам рекомендуют. Мы не должны допустить повторения ситуации, которая есть в Италии, Испании, Франции. Наша с вами задача сейчас - ограничить свою мобильность, ограничить контакты и самоизолироваться. Это единственное профилактическое мероприятие, которое сегодня поможет нам спасти нашу систему здравоохранения и экономику", - отметил Ляшко. При этом он добавил, что без этого любые другие меры, которые будут приниматься правительством, не сработают. Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется) Читайте также: Как противостоять коронавирусу в регионах: хроника (обновляется) Напомним, 26 марта в Минздраве Украины создали штаб по противодействию распространению коронавируса. По состоянию на 27 марта в Украине 218 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 5 летальных, 4 пациента выздоровели. За сутки было зафиксировано 62 новых случая. Минздрав из-за ситуации с коронавирусом в стране призывает граждан носить медицинские маски.

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