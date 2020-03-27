Коронавирус в Киеве: власть создает реестр больных
Об этом в Telegram сообщил мэр города Виталий Кличко, передает RegioNews.
По словам Кличко, их будут изолировать или отправлять в больницы.
Он также сообщил, что в рамках разработанного алгоритма действий власть города начала сотрудничать с Нацполицией, медиками и киевлянами.
"Городская власть создает мониторинговую группу, которая будет работать над сбором информации от семейных врачей, "Киевского лабораторного центра Минздрава Украины", пограничной службы, Нацполиции", - сказв Кличко.
Жителей столицы призвали сообщать о больных коронавирусом и людей, а также о тех, кто с ними контактировал.
Как известно, 27 марта в Киеве подтвердили еще 8 заболеваний коронавирусом - четыре женщины и четверо мужчин, и таким образом, общее количество инфицированных в столице выросло до 55 человек.
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