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27 марта 2020, 14:24 25

Коронавирус в Киеве: власть создает реестр больных

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27 марта 2020, 14:24 25
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Столичные власти планируют создать базу данных лиц, которые могут быть потенциально больными коронавирусом, а также всех, кто с ними контактировал
Фото: telegram
Столичные власти планируют создать базу данных лиц, которые могут быть потенциально больными коронавирусом, а также всех, кто с ними контактировал

Об этом в Telegram сообщил мэр города Виталий Кличко, передает RegioNews.

По словам Кличко, их будут изолировать или отправлять в больницы.

Он также сообщил, что в рамках разработанного алгоритма действий власть города начала сотрудничать с Нацполицией, медиками и киевлянами.

"Городская власть создает мониторинговую группу, которая будет работать над сбором информации от семейных врачей, "Киевского лабораторного центра Минздрава Украины", пограничной службы, Нацполиции", - сказв Кличко.

Жителей столицы призвали сообщать о больных коронавирусом и людей, а также о тех, кто с ними контактировал.

Как известно, 27 марта в Киеве подтвердили еще 8 заболеваний коронавирусом - четыре женщины и четверо мужчин, и таким образом, общее количество инфицированных в столице выросло до 55 человек.


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