Экс-работник МВД из Днепропетровской области "сливал" информацию российской разведке - СБУ

Контрразведчики Службы безопасности Украины в Днепропетровской области разоблачили деятельность агента российских спецслужб - бывшего сотрудника МВД Украины

Фото: Служба безопасности Украины

Контрразведчики Службы безопасности Украины в Днепропетровской области разоблачили деятельность агента российских спецслужб - бывшего сотрудника МВД Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Спецслужба выяснила, что житель Днепра, бывший работник МВД, когда находился в России, инициативно установил контакт с представителями ФСБ РФ. По заданию кураторов он должен был собирать сведения о количестве, местах дислокации и вооружении украинских военных подразделений в Днепропетровской области.

Представителей ФСБ также интересовала информация о военнослужащих и правоохранителях в Днепропетровской области, участвовавших в операции Объединенных сил. Собранные данные агент должен был передавать российским кураторам через отработанные каналы связи.

Во время обысков в квартире злоумышленника, как сообщает СБУ, найдены доказательства противоправной деятельности. Сейчас агенту сообщили о подозрении в госизмене. Ему грозит лишение свободы на срок от 12 до 15 лет.