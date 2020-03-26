Экс-работник МВД из Днепропетровской области "сливал" информацию российской разведке - СБУ
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Спецслужба выяснила, что житель Днепра, бывший работник МВД, когда находился в России, инициативно установил контакт с представителями ФСБ РФ. По заданию кураторов он должен был собирать сведения о количестве, местах дислокации и вооружении украинских военных подразделений в Днепропетровской области.
Представителей ФСБ также интересовала информация о военнослужащих и правоохранителях в Днепропетровской области, участвовавших в операции Объединенных сил. Собранные данные агент должен был передавать российским кураторам через отработанные каналы связи.
Во время обысков в квартире злоумышленника, как сообщает СБУ, найдены доказательства противоправной деятельности. Сейчас агенту сообщили о подозрении в госизмене. Ему грозит лишение свободы на срок от 12 до 15 лет.
- 16:55 26 марта WOG предоставит бесплатный бензин для карет скорой помощи
- 16:55 26 марта Министерство образования разработало два сценария для школьников и студентов
- 16:47 26 марта В Кропивницком отменили льготный проезд
- 16:43 26 марта Убийство экс-главы "Интера": Кожаре выбирают меру пресечения
- 16:23 26 марта Во Львовской области председателя ОТГ разоблачили на торговле землей
- 16:21 26 марта Как противостоят коронавирусу в регионах: хроника (обновляется)
- 15:55 26 марта Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
- 12:00 20 марта "Постапокаліпсис" в Новых Санжарах: без "халявного" 4G, но с огурцами
- 19:10 19 марта Пропал мальчик, зовут Саша, работает главой Николаевской ОГА
- 08:34 19 марта Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе
- 10:14 21 марта Ярославский решил дать заработать брату на продаже медоборудования - глава Харьковской ОГА Кучер
- 12:00 22 марта Коронавирус в Европе: репортаж из Мадрида