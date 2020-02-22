Друг погибшего в доме Кожары экс-руководителя "Интера" говорит об убийстве

В пятницу, 21 февраля, в селе Чайки в доме экс-министра МИД Леонида Кожары был найден застреленным бывший глава правления телеканала "Интер", предприниматель Сергей Старицкий

В пятницу, 21 февраля, в селе Чайки в доме экс-министра МИД Леонида Кожары был найден застреленным бывший глава правления телеканала "Интер", предприниматель Сергей Старицкий

Как сообщили RegioNews в пресс службе Нацполиции Киевской области, правоохранители расследуют гибель предпринимателя как самоубийство.

"Сообщение по спецлинии 102 поступило от жительницы села Чайки о том, что в доме покончил жизнь самоубийством человек, который приехал в гости из столицы. По указанному адресу сразу прибыла следственно-оперативная группа Киево-Святошинского отдела полиции. Там полицейские обнаружили тело мужчины с огнестрельным ранением головы. Погибшим оказался 56-летний житель Киева. на месте происшествия в качестве вещественного доказательства изъят пистолет марки "Jericho 941 PSL", патроны и гильза. По предварительным данным, киевлянин покончил с собой, когда хозяева дома, муж и жена, были в других комнатах по своим делам ", - отметили в полиции

Правоохранители добавляют, что тело умершего направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, с дополнительной отметкой "Самоубийство".

В то же время, как пишет "Украинская правда", предприниматель Владимир Костерин написал, что был другом погибшего и сообщил об информации "от экспертов" о том, что в него стреляли с расстояния 3-5 метров.

"Прошу СМИ не распространять версию о самоубийстве. Потому что это неправда. Информация, поступающая от экспертов, иного рода, стреляли из 3-5 метров.

Знал Сергея десятки лет, его целеустремленность, характер и активность всегда положительно заряжали окружающих. У него было много планов по развитию бизнеса и новых проектов ", - написал Костерин.

Вместе с тем, рекламный холдинг Atlantic Group, гендиректором которого был Старицкий, сообщил лишь, что он погиб в пятницу поздно вечером.

Там отметили, что Старицкий стал соучредителем Atlantic Group в 1992 году. Ранее работал в Гостелерадиокомпании Украины руководителем отдела международных и коммерческих отношений. В 2005-2006 годах - председатель правления телеканала "Интер", с 2007 возобновил свою деятельность по стратегическому управлению Atlantic Group в должности генерального директора.

Первым о стрельбе сообщило издание "Зеркало недели" со ссылкой на источники в правоохранительных органах. В частности отмечается, что в доме бывшего министра иностранных дел Леонида Кожары был застрелен предприниматель Сергей Старицкий. Предыдущая версия полиции - самоубийство. Выстрел был произведен из пистолета Jericho 941, что зареестрованвий на ексочильника МИД.