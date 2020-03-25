Внеочередное заседание Рады перенесли на субботу - СМИ
Как передает RegioNews, об этом "Радио Свобода" сообщили три источника в "Слуге народа".
По их данным, причиной является неготовность законопроектов, которые хотят вынести на рассмотрение Рады.
Как отмечается, всего на повестке дня должен быть ряд экономических документов, в частности, связанных и с изменениями в бюджет.
Также хотят вынести на голосование законопроект, который гарантирует невозврат выведенных с рынка банков прежним владельцам и описывает механизм компенсации для них, если решение НБУ о признании банка неплатежеспособным по решению суда оказалось неправомерным.
Пока официальной информации о проведении внеочередного заседания на сайте Верховной Рады нет, однако 22 марта спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков предупредил о его проведении, не называя даты.
Напомним, СМИ писали, что внеочередное заседание ВР может состояться в четверг, 26 марта, хотя окончательного решения об этом еще нет. Планировалось, что Рада рассмотрит "антикоронавирусный" пакет законопроектов для поддержки экономики и социальной защиты населения.
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