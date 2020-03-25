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25 марта 2020, 12:39 2

Внеочередное заседание Рады перенесли на субботу - СМИ

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25 марта 2020, 12:39 2
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Внеочередное заседание Верховной Рады, которое планировалось провести 26 марта, перенесли на субботу, 28 марта
Фото: nizhyn.in.ua
Внеочередное заседание Верховной Рады, которое планировалось провести 26 марта, перенесли на субботу, 28 марта

Как передает RegioNews, об этом "Радио Свобода" сообщили три источника в "Слуге народа".

По их данным, причиной является неготовность законопроектов, которые хотят вынести на рассмотрение Рады.

Как отмечается, всего на повестке дня должен быть ряд экономических документов, в частности, связанных и с изменениями в бюджет.

Также хотят вынести на голосование законопроект, который гарантирует невозврат выведенных с рынка банков прежним владельцам и описывает механизм компенсации для них, если решение НБУ о признании банка неплатежеспособным по решению суда оказалось неправомерным.

Пока официальной информации о проведении внеочередного заседания на сайте Верховной Рады нет, однако 22 марта спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков предупредил о его проведении, не называя даты.

Напомним, СМИ писали, что внеочередное заседание ВР может состояться в четверг, 26 марта, хотя окончательного решения об этом еще нет. Планировалось, что Рада рассмотрит "антикоронавирусный" пакет законопроектов для поддержки экономики и социальной защиты населения.


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