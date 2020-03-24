Зеленский утвердил нового генпрокурора в состав СНБО
Владимир Зеленский утвердил руководительницу Офиса Генерального прокурора в составе Совета национальной безопасности и обороны Украины
Владимир Зеленский утвердил руководительницу Офиса Генерального прокурора в составе Совета национальной безопасности и обороны Украины
Соответствующий указ №107/2020 опубликован на сайте Президента, передает RegioNews.
"Утвердить в персональном составе Совета национальной безопасности и обороны Украины Венедиктову Ирину Валентиновну - генерального прокурора", - отмечается в документе.
Напомним, ранее комитет по вопросам правоохранительной деятельности одобрил кандидатуру Венедиктовой на должность генпрокурора.
Позже Владимир Зеленский внес предложение о назначении Ирины Венедиктовой главой Офиса генпрокурора.
Во время своего выступления в Раде Венедиктова пообещала не продавать и не сливать дела, восстановить институт прокуроратуры, сделав ее эффективной и действенной.
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