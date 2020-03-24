19:43  24 марта
Правоохранители открыли дело против клиники, которая скрыла случай коронавируса
13:20  24 марта
Кличко допустил усиление карантина в Киеве
18:19  24 марта
В Николаеве пьяные полицейские устроили стрельбу
UA | RU
UA | RU
24 марта 2020, 19:12 2

Зеленский утвердил нового генпрокурора в состав СНБО

Читайте також
українською мовою
24 марта 2020, 19:12 2
Читайте також українською мовою
Владимир Зеленский утвердил руководительницу Офиса Генерального прокурора в составе Совета национальной безопасности и обороны Украины
Фото: Офіс Президента
Владимир Зеленский утвердил руководительницу Офиса Генерального прокурора в составе Совета национальной безопасности и обороны Украины

Соответствующий указ №107/2020 опубликован на сайте Президента, передает RegioNews.

"Утвердить в персональном составе Совета национальной безопасности и обороны Украины Венедиктову Ирину Валентиновну - генерального прокурора", - отмечается в документе.

Напомним, ранее комитет по вопросам правоохранительной деятельности одобрил кандидатуру Венедиктовой на должность генпрокурора.

Позже Владимир Зеленский внес предложение о назначении Ирины Венедиктовой главой Офиса генпрокурора.

Во время своего выступления в Раде Венедиктова пообещала не продавать и не сливать дела, восстановить институт прокуроратуры, сделав ее эффективной и действенной.


Владимир Зеленский РНБО Ирина Венедиктова
Зеленский встретился с новым послом Китая и обсудил коронавирус
24 марта 2020, 17:47
Генпрокурор отменила приказ о восстановлении Юлдашева в должности прокурора Киева
24 марта 2020, 15:28
Зеленский уволил "слугу"-противника Ермака и Сивохо
20 марта 2020, 15:46
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
24 марта 2020, 12:19
"Постапокаліпсис" в Новых Санжарах: без "халявного" 4G, но с огурцами
20 марта 2020, 12:00
Пропал мальчик, зовут Саша, работает главой Николаевской ОГА
19 марта 2020, 19:10
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе
19 марта 2020, 08:34
Ярославский решил дать заработать брату на продаже медоборудования - глава Харьковской ОГА Кучер
21 марта 2020, 10:14
Коломойского просят подвинуться: в борьбу за Ровенский облсовет вступил Фирташ
18 марта 2020, 13:00
Последние Популярные
Алексей Кривошеев
Ульяна Супрун
Андрей Смолий
Все блоги »
Монополия на власть или бизнес. Кто в Полтаве стремится занять мэрское кресло
24 марта 2020, 12:00
"Удобная" эпидемия: как проводят госзакупки в Житомире
23 марта 2020, 12:00
Все публикации »
Как Украина прожила первую неделю на карантине, – НеПогода
20 марта 2020, 17:50
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко рассказывает о важности самоизоляции
20 марта 2020, 11:00
Инфекционист из Черновцов Ольга Кобевко отвечает на вопросы о коронавирусе
19 марта 2020, 08:34
Все видео »
Грищенко Роман
Глава Сумской областной государственной администрации
Кучер Алексей
Председатель Харьковской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Все досье »