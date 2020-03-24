Зеленский утвердил нового генпрокурора в состав СНБО

Владимир Зеленский утвердил руководительницу Офиса Генерального прокурора в составе Совета национальной безопасности и обороны Украины

Фото: Офіс Президента

Владимир Зеленский утвердил руководительницу Офиса Генерального прокурора в составе Совета национальной безопасности и обороны Украины

Соответствующий указ №107/2020 опубликован на сайте Президента, передает RegioNews.

"Утвердить в персональном составе Совета национальной безопасности и обороны Украины Венедиктову Ирину Валентиновну - генерального прокурора", - отмечается в документе.

Напомним, ранее комитет по вопросам правоохранительной деятельности одобрил кандидатуру Венедиктовой на должность генпрокурора.

Позже Владимир Зеленский внес предложение о назначении Ирины Венедиктовой главой Офиса генпрокурора.

Во время своего выступления в Раде Венедиктова пообещала не продавать и не сливать дела, восстановить институт прокуроратуры, сделав ее эффективной и действенной.