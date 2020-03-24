Генпрокурор отменила приказ о восстановлении Юлдашева в должности прокурора Киева
Как передает RegioNews, об этом "Украинской правде" рассказала пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.
По ее словам, Ирина Венедиктова, в частности, отменила приказ своего номинального предшественника в.и.о. генпрокурора Виктора Чумака от 6 марта о назначении Юлдашева прокурором Киева.
Сам Сергей Юлдашев сообщил, что будет обжаловать решение Венедиктовой.
СПРАВКА: 4 марта 2020 года генпрокурор Руслан Рябошапка назначил люстрированного прокурора Сергея Юлдашева прокурором города Киева. Юлдашев был уволен в соответствии с законом "Об очистке власти" в марте 2015 года, потому что в 2013-2014 годах был заместителем прокурора Луганской области.
В феврале текущего года Окружной суд Днепропетровской области признал незаконным его увольнение.
6 марта Виктор Чумак, уже после освобождения Рябошапки, ввел в действие решение Рябошапки по Юлдашеву, и написал в Совет прокуроров обоснования назначения, где подробно расписал заслуги Юлдашева, и написал, что ОГПУ обязан выполнить решение Днепропетровского окружного административного суда от 25 февраля и назначить Юлдашева прокурором.
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