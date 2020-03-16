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16 марта 2020, 10:57 6

Выборы на Харьковщине: явка составила чуть больше 27%

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16 марта 2020, 10:57 6
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На момент закрытия избирательных участков активность избирателей составила 27,47 %.
Фото: ЦИК
На момент закрытия избирательных участков активность избирателей составила 27,47 %.

Об этом сообщается на сайте ЦИК, передает Regionews.

В 20:00 часов на Харьковщине завершилось голосование на промежуточных выборах народного депутата Украины в одномандатном избирательном округе № 179.

По информации, которая поступила к Центральной избирательной комиссии средствами от ОИК этого округа, явка избирателей на момент закрытия избирательных участков составила 27,47%.

Напомним, что в 12:00 часов активность избирателей была зафиксирована на отметке 12,94 %, в 16:00 часов – 22,18 %.

Для сравнения, во время внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года явка избирателей в ОИО № 179 составила 51,01 %, а в целом по Украине – 49,2 %.

Результаты промежуточных выборов народного депутата Украины в ОИО № 179 должны быть установлены не позднее чем на пятнадцатый день со дня голосования, то есть до 30 марта 2020 года включительно.

Напомним, что 15 марта, в одномандатном избирательном округе № 179 Харьковской области состоялись промежуточные выборы народного депутата Украины.

Во время голосования в полицию поступило 12 сообщений о возможных нарушениях избирательного процесса.

По данным опросов на выходе с избирательных участков на 179 округе побеждает самовыдвиженка и бывшая руководительница Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная


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