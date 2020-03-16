Выборы на Харьковщине: явка составила чуть больше 27%
Об этом сообщается на сайте ЦИК, передает Regionews.
В 20:00 часов на Харьковщине завершилось голосование на промежуточных выборах народного депутата Украины в одномандатном избирательном округе № 179.
По информации, которая поступила к Центральной избирательной комиссии средствами от ОИК этого округа, явка избирателей на момент закрытия избирательных участков составила 27,47%.
Напомним, что в 12:00 часов активность избирателей была зафиксирована на отметке 12,94 %, в 16:00 часов – 22,18 %.
Для сравнения, во время внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года явка избирателей в ОИО № 179 составила 51,01 %, а в целом по Украине – 49,2 %.
Результаты промежуточных выборов народного депутата Украины в ОИО № 179 должны быть установлены не позднее чем на пятнадцатый день со дня голосования, то есть до 30 марта 2020 года включительно.
Напомним, что 15 марта, в одномандатном избирательном округе № 179 Харьковской области состоялись промежуточные выборы народного депутата Украины.
Во время голосования в полицию поступило 12 сообщений о возможных нарушениях избирательного процесса.
По данным опросов на выходе с избирательных участков на 179 округе побеждает самовыдвиженка и бывшая руководительница Харьковской облгосадминистрации Юлия Светличная
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