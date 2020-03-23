В "Слуге народа" публично выступили против минских договоренностей Ермака

Народный депутат фракции "Слуга народа" и глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько называет новые минские договоренности главы ОПУ Андрея Ермака русской ловушкой и призывает официальный Киев не подписывать документ о создании Консультативного совета с представителями ОРДЛО

Фото: facebook/lisa.yasko1

Народный депутат фракции "Слуга народа" и глава украинской делегации в ПАСЕ Елизавета Ясько называет новые минские договоренности главы ОПУ Андрея Ермака русской ловушкой и призывает официальный Киев не подписывать документ о создании Консультативного совета с представителями ОРДЛО

Как передает RegioNews, об этом она написала в своей статье для "Европейской правды".

По ее словам, новые договоренности фактически изменят формат переговоров и выведут Россию из уровня участника конфликта на уровень наблюдателя, что неприемлемо для Украины.

"Если Украина согласится вести переговоры не с доказанной участницей вооруженного конфликта (Россией), а только с участниками конфликта немеждународного (де-юре гражданами Украины, которые предали Родину...), это будет означать де-факто наш отказ от претензий к России", - пишет она.

Другими рисками создание нового органа с участниками от ОРДЛО, по мнению депутата, является уничтожение позиции Украины в международных судах, отмена санкций против России и отрицание достижений Украины в борьбе за правду об агрессии РФ.

"К счастью, решение Трехсторонней контактной группы о создании Консультативного совета еще не подписано, а лишь "предварительно согласовано" Украиной. Это означает, что официальный Киев имеет шанс обойти российскую ловушку, а наши чиновники – избежать огромной ошибки", - пишет Ясько.

Отметим, автор в своем тексте обходит упоминание фамилии главы ОПУ и несколько раз подчеркивает, что позиция тех, кто против новых договоренностей, направленная на поддержку программы Зеленского.

Напомним, 11 марта на заседании Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе присутствовали руководитель ОПУ Андрей Ермак и заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Козак. Стороны достигли договоренностей по обмену удерживаемыми лицами, о разведении сил и средств, одновременном открытии КПВВ в н.п. Золотое и Счастье, а также введении Консультативного совета.

При этом в "ДНР" заявили о договоренности прямых переговоров с Украиной.

Впоследствии нардеп фракции "Европейская солидарность" Владимир Вятрович обратился к СБУ с требованием возбудить уголовное дело о государственной измене в отношении главы Офиса президента Андрея Ермака и второго президента Леонида Кучмы.

Также депутаты от фракции "Слуга народа" обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой не допустить создания Консультативного совета при Трехсторонней контактной группе с представителями ОРДЛО.