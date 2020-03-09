Родные погибших в катастрофе MH17 требуют компенсации у боевиков

На судебном заседании в Нидерландах в деле сбитого пророссийскими боевиками авиалайнера MH17 уже выступили родственники погибших они требуют у виновных денежную компенсацию

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На судебном заседании в Нидерландах в деле сбитого пророссийскими боевиками авиалайнера MH17 уже выступили родственники погибших они требуют у виновных денежную компенсацию

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на "Европейскую правду”. Слушание дела в судебном комплексе Схипхола в Нидерландах уже началось. 84 родственников погибших сообщили о требования про компенсации. Также известно, что 49 родственников погибших планируют выступить с выступлениями во время слушаний. Что касается четырех подозреваемых - Сергея Дубинского, Игоря Гиркина, Олега Пулатова и Леонида Харченко - ни один из них на заседание не явился. Но один из подозреваемых нанял команду адвокатов, которая и будет представлять его интересы в суде. Как информировали RegioNews ранее, 9 марта в Нидерландах начался заочный суд над пророссийскими террористами, которые 17 июля 2014 года сбили пассажирский Boeing 777 над Донбассом, тогда погибли все пассажиры и члены экипажа.

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