Родные погибших в катастрофе MH17 требуют компенсации у боевиков
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на "Европейскую правду”.
Слушание дела в судебном комплексе Схипхола в Нидерландах уже началось. 84 родственников погибших сообщили о требования про компенсации.
Также известно, что 49 родственников погибших планируют выступить с выступлениями во время слушаний. Что касается четырех подозреваемых - Сергея Дубинского, Игоря Гиркина, Олега Пулатова и Леонида Харченко - ни один из них на заседание не явился. Но один из подозреваемых нанял команду адвокатов, которая и будет представлять его интересы в суде.
Как информировали RegioNews ранее, 9 марта в Нидерландах начался заочный суд над пророссийскими террористами, которые 17 июля 2014 года сбили пассажирский Boeing 777 над Донбассом, тогда погибли все пассажиры и члены экипажа.
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