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09 марта 2020, 11:10 22

В Гааге начался суд по делу сбитого МН17 на Донбассе

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09 марта 2020, 11:10 22
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9 марта в Нидерландах начался заочный суд над пророссийскими террористами, которые 17 июля 2014 года сбили пассажирский Boeing 777 над Донбассом, тогда погибли все пассажиры и члены экипажа
Фото с Facebook-страницы
9 марта в Нидерландах начался заочный суд над пророссийскими террористами, которые 17 июля 2014 года сбили пассажирский Boeing 777 над Донбассом, тогда погибли все пассажиры и члены экипажа

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Twitter, передают RegioNews.

По делу проходят россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко, которым, как ожидается, будут предъявлены обвинения в убийстве. Судебное заседание должно начаться в 11:00 по киевскому времени.

Кроме того, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что необходимо тщательно рассмотреть все имеющиеся факты и установить всех виновников катастрофы. унесшей жизни 298 человек.

Напомним, что Самолет Boeing 777 был сбит 17 июля 2014 года неподалеку Тореза Донецкой области в ходе российской вооруженной агрессии на востоке Украины. Международное расследование установило, что самолет сбит зенитным ракетным комплексом "Бук" российского производства. Независимые исследователи утверждают, что ЗРК "Бук" принадлежал 53-й зенитной ракетной бригаде из Курска (РФ). 24 мая 2018 власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в катастрофе самолета.

Как информировали RegioNews ранее, Международная Совместная следственная группа (JIT) имеет свидетеля запуска ракеты, которой сбили малайзийский Boeing MH17 в небе над Донбассом в 2014 году.


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