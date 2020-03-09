В Гааге начался суд по делу сбитого МН17 на Донбассе
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Twitter, передают RegioNews.
По делу проходят россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко, которым, как ожидается, будут предъявлены обвинения в убийстве. Судебное заседание должно начаться в 11:00 по киевскому времени.
Cпільно з партнерами українські фахівці провели висококласну роботу зі збору доказів у справі #МН17. 9 березня розпочнеться розгляд справи у суді в Гаазі. Вірю, що справедливість буде встановлено і винні понесуть відповідальність за загибель 298 людей.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 8, 2020
Кроме того, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что необходимо тщательно рассмотреть все имеющиеся факты и установить всех виновников катастрофы. унесшей жизни 298 человек.
Напомним, что Самолет Boeing 777 был сбит 17 июля 2014 года неподалеку Тореза Донецкой области в ходе российской вооруженной агрессии на востоке Украины. Международное расследование установило, что самолет сбит зенитным ракетным комплексом "Бук" российского производства. Независимые исследователи утверждают, что ЗРК "Бук" принадлежал 53-й зенитной ракетной бригаде из Курска (РФ). 24 мая 2018 власти Австралии и Нидерландов официально обвинили Россию в катастрофе самолета.
Как информировали RegioNews ранее, Международная Совместная следственная группа (JIT) имеет свидетеля запуска ракеты, которой сбили малайзийский Boeing MH17 в небе над Донбассом в 2014 году.
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