В Нидерландах перенесли рассмотрение дела МН17

В Гааге (Нидерланды) коллегия судей во время судебного слушания о катастрофе рейса МН17 над Донбассом приняла решение о переносе заседания на 23 марта

Фото: flickr

В Гааге (Нидерланды) коллегия судей во время судебного слушания о катастрофе рейса МН17 над Донбассом приняла решение о переносе заседания на 23 марта

Об этом сообщает RTLNieuws, передает RegioNews. Слушания, которые должны были продолжаться всю неделю, отложены.



Отмечается, что причиной такого решения стала необходимость ознакомления судом с запросами стороны защиты, прокуратуры и адвокатов ближайших родственников жертв катастрофы. Заседание продолжится в понедельник, 23 марта. Напомним, прокуратура Нидерландов во время суда по рассмотрению катастрофы самолета MH17 над Донбассом летом 2014 года представила новых свидетелей пуска ракеты.

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