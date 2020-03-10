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10 марта 2020, 18:15

В Нидерландах перенесли рассмотрение дела МН17

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10 марта 2020, 18:15
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В Гааге (Нидерланды) коллегия судей во время судебного слушания о катастрофе рейса МН17 над Донбассом приняла решение о переносе заседания на 23 марта
Фото: flickr
В Гааге (Нидерланды) коллегия судей во время судебного слушания о катастрофе рейса МН17 над Донбассом приняла решение о переносе заседания на 23 марта

Об этом сообщает RTLNieuws, передает RegioNews.

Слушания, которые должны были продолжаться всю неделю, отложены.

Отмечается, что причиной такого решения стала необходимость ознакомления судом с запросами стороны защиты, прокуратуры и адвокатов ближайших родственников жертв катастрофы.

Заседание продолжится в понедельник, 23 марта.

Напомним, прокуратура Нидерландов во время суда по рассмотрению катастрофы самолета MH17 над Донбассом летом 2014 года представила новых свидетелей пуска ракеты.


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