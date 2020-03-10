Дело МН17: адвокаты подозреваемого россиянина не знают, кто им платит

Нидерландские адвокаты, представляющие одного из четырех подозреваемых в суде по сбиванию авиалайнера рейса МН17, говорят, что они не знают, кто именно вносит средства в финансирование защиты

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Нидерландские адвокаты, представляющие одного из четырех подозреваемых в суде по сбиванию авиалайнера рейса МН17, говорят, что они не знают, кто именно вносит средства в финансирование защиты

При этом они утверждают, что их адвокатская работа нужна для повышения легитимного веса процесса, передает RegioNews со ссылкой на "Голос Америки".

В частности, защитники, которые будут представлять интересы гражданина России Олега Пулатова, который единственный изъявил желание, чтобы его интересы в суде представляли адвокаты сообщили, что не знают, откуда поступили средства в российский фонд, из которого финансируется защита подозреваемого, но заявили, что в этом нет ничего удивительного.

По словам адвоката Будевейна ван Эйка, которого цитирует нидерландский телевещатель NOS, "для юридической помощи нашему клиенту создан фонд. Этот русский фонд создан в России".

Его коллега, Сабин тен Дошхат, также сказала по этому поводу: "Мы об этом будем слышать, но это не главный наш приоритет. Создание фонда, куда могут вносить средства в крупных международных процессах, не является чем-то необычным".

"Мы также - обычные люди, которым очень жаль из-за того, что произошло. Но в качестве юристов нам часто приходится работать с делами, которые имеют очень серьезные последствия. Наша работа заключается в том, чтобы защищать лицо подозреваемое в совершении таких плохих поступков", - заявили адвокаты.

Сабин тен Дошхат также подчеркнула, что работа адвокатов укрепляет легитимность судебного процесса и добавила, что "родственники (жертв) также дали понять, что они оценивают факт обеспечения защиты".

Адвокаты признали, что еще не знают точно, на чем именно сосредоточатся в защите, но в первый день на суде 9 марта они сообщили, что Олег Пулатов полностью отрицает свою причастность к сбиванию малайзийского авиалайнера рейса МН17.

Из уст адвокатов также прозвучал призыв, чтобы суд снова рассмотрел упреки в сторону Украины о том, что украинские государственные службы не закрыли для гражданского авиатранспорта свое воздушное пространство над зоной боев над Донецкой областью, где в тот период управляемые Россией силы сбили несколько украинских военных самолетов.

Напомним, 9 марта в Нидерландах начался заочный суд над пророссийскими террористами, которые 17 июля 2014 года сбили пассажирский Boeing 777 над Донбассом, тогда погибли все пассажиры и члены экипажа (298 человек). В суд не явился ни один из четырех подозреваемых.

Другие обвиняемые: двое россиян - Игорь Ґиркин и Сергей Дубински, а также гражданин Украины Леонид Харченко проигнорировали официальные вызовы, и суд постановил, что они таким образом отказались от права на защиту.

Тогда же на судебном заседании выступили родственники погибших, которые требуют у виновных денежную компенсацию.