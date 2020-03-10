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10 марта 2020, 10:05

Суд по МН17 не является прекращением расследования - Офис генпрокурора

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10 марта 2020, 10:05
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Начало судебного разбирательства в Нидерландах дела MH17 и четырех обвиняемых не является прекращением расследования
Фото: facebook/pgo.gov.ua
Начало судебного разбирательства в Нидерландах дела MH17 и четырех обвиняемых не является прекращением расследования

Как передает RegioNews, об этом заявил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов журналистам во время судебного слушания в комплексе юстиции "Схипхол".

По его словам, следствие продолжается, как в Украине, так и на уровне обновленной международной совместной следственной группы.

"Важно довести весь процесс до логического завершения, чтобы все виновные в трагедии - от тех, кто отдавал команды, до тех, кто их выполнял, были привлечены к ответственности. И это задача номер один для всех - Украины, Офиса Генерального прокурора, совместной следственной группы", - сказал Мамедов.

Также в Офисе напомнили, что в Международном суде ООН продолжается судебный процесс, который происходит параллельно с слушаниями по MH17, но имеет отличие. Одним из ключевых обвинений со стороны Украины является поддержка РФ незаконных вооруженных формирований на Донбассе. Также речь идет о непосредственной поставке ракетного комплекса, который был использован для сбивания боинга. То есть говорится об ответственности РФ как государства. В Нидерландах эта ответственность индивидуальна.

Напомним, 9 марта в Нидерландах начался заочный суд над пророссийскими террористами, которые 17 июля 2014 года сбили пассажирский Boeing 777 над Донбассом, тогда погибли все пассажиры и члены экипажа.

Тогда же на судебном заседании выступили родственники погибших, которые требуют у виновных денежную компенсацию.


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